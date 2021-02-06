黃捷保住議員資格　民進黨：顯示人民對報復式罷免感到反感

▲黃捷確定保住議員資格後，在記者會上落淚。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳家祥／台北報導

高雄鳳山區無黨籍議員黃捷罷免案，不同意票65258票、同意票55394票，差距9864票未過關，黃捷保住議員資格。對此，民進黨指出，反對罷免的票數竟然遠勝於支持罷免方約1萬票，顯示台灣人民對於國民黨發動這種不具正當性的報復式罷免極為反感，亦證明國民黨的政治操作反而激發出選民用投票反制。

民進黨發言人顏若芳表示，罷免投票通常都是支持罷免的單方面動員，但從今天罷免投票結果來看，反對罷免的票數竟然遠勝於支持罷免方達到約1萬票，顯示台灣人民對於國民黨發動這種不具正當性的報復式罷免極為反感，亦證明國民黨的政治操作反而激發出選民用投票反制。

顏若芳指出，在短短8個月之間，高雄鳳山人用多數選票民意，展現了罷免案中同意罷免以及不同意罷免，兩者截然不同的主張。這顯示人民在罷免激情的政治訴求中，展現了理性務實的判斷抉擇。

顏若芳呼籲，台灣主要政黨及政治人物應該體認到，利用與操作鐵粉進行報復式罷免，不只是社會資源的浪費，更是對民主的扭曲，阻撓了成熟社會多元意見整合，並讓台灣往前前進的機會。

「從罷捷案過程以及結果來看，投票前多次民調，早已顯示反對報復罷免遠遠超過同意，且不斷攀升。」顏若芳表示，昨日趙少康先生接受媒體訪問時也談到「冤冤相報沒完沒了，這波完了是可以停了」，但遺憾的是，後來他隨即大轉彎與國民黨江啟臣主席錄影支持罷捷。在在顯示操作仇恨報復，終究會啃食捆綁了自己，讓理性思辨空間消失。

顏若芳表示，民進黨嚴肅呼籲，人民已經再一次發出警鐘，不認同延續負面仇恨的政治動員。國民黨應該即刻對於接下來一連串報復罷免，展現清楚態度。不論任何黨派的代議士的問政，都不應成為政黨操作、利用支持者進行政治報復的對象。而國民黨因為罷韓而掀起的報復性罷免，亦更無法獲得台灣人民的認同。