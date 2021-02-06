「蔡英文傾全黨之力保黃捷」　國民黨團：對王浩宇殘忍無情





▲總統蔡英文日前於中常會前發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對6日無黨籍高雄市議員黃捷罷免案未通過且不同意票高於同意票，國民黨立法院黨團表示，總統蔡英文在中常會上下令全黨總動員力保黃捷，只因為保住黃捷才能保住自己的權位，避免提前政治跛腳及骨牌效應，相對於對民進黨籍的王浩宇不聞不問，更是何其的殘忍及無情。

面對這場選舉結果，國民黨團指出，民進黨全黨力挺一個無黨籍的市議員黃捷，無比的矛盾與荒謬。相對於對民進黨籍的王浩宇不聞不問，更是何其的殘忍及無情。

不過國民黨團表示，會尊重鳯山鄉親的決定及選擇，台灣最珍貴的就是有不同政治立場，但彼此相互尊重。黨團指出，此次罷免案會成案，原因在於蔡英文總統的施政過程中，不斷製造特定族群的相對剝奪感，她不但視而不見，更挾龐大行政資源豢養1450及綠色媒體，霸凌在野黨及與執政黨意見不同的公民團體及個人，引發社會反彈，政府必須認真面對不同的聲音。

國民黨團指出，但位高權重的總統身兼執政黨主席，卻在民進黨中常會上下令全黨總動員力保黃捷，只因為保住黃捷才能保住自己的權位，避免提前政治跛腳及骨牌效應。

「這次黃捷在動用總統級的府院黨資源下，保住議員席次，那下次呢？下下次呢？民進黨的支持者會感到光榮嗎？」如果蔡政府持續的不問是非，只想著挾著鋪天蓋地的綠媒及龐大行政資源介入選舉，進行政治動員，這種炒短線式的執政方式早晚被人民看破手腳，日後人民必定會用選票好好教訓民進黨及蔡英文政府。