國民黨早預料罷捷失敗　訝異綠營不顧掃街「群聚風險」救黃捷

▲趙天麟、許智傑、吳怡農為黃捷站台 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者徐政璿／台北報導

高雄市議員黃捷罷免投票今（6）日舉行，總投票人數共12萬1110人，中選會公告開出的同意票總計為55,394票，不同意票為65,258票，沒有達到罷免黃捷的門檻。對此，藍營人士分析，鳳山選民結構「綠大於藍」，對於罷免失敗結果早有預料，但讓黨內訝異的是，在部桃群聚風險未定的情況下，民進黨傾全黨之力南下挺黃捷，連日來不顧疫情擴散風險，聚集在街頭掃街造勢，把黃捷的政治地位，看得比2300萬人民的健康還重要。

藍營人士表示，黃捷罷免案的門檻是7萬1957票同意票，約是黃捷當選議員的1萬8420得票數的4倍之多，罷捷第二階段連署書有效票3萬498份，這次配合民間團體推動，估「同意罷免」的基本盤就落在4至5萬，最後同意票的結果還超出預期。

藍營人士分析，上次高雄市長補選，李眉蓁獲得3萬3561票，得票率27.67%，陳其邁獲得8萬2698票，得票率68.19%，這次民進黨從總統府到基層全國動員，仍只拿到6.5萬票，不如上次補選，「民進黨支持度下降得很明顯」，而國民黨這次獲得3萬票回升到5.5萬，也算有所斬獲。

近日部立桃園醫院爆出院內感染，超過4000人被隔離，創史上最高。藍營人士感嘆，當國家面臨疫情嚴峻挑戰的時候，蔡英文卻下令要保住黃捷，把黃捷的政治地位，看得比2300萬人民的健康還重要，民進黨至今一點愧疚感仍沒有。

藍營人士指出，國民黨團也在兩週前發函給中央流行疫情指揮中心，盼緊急採購疫苗給全國30多萬的醫護人員使用，但都沒得到回應，只見到民進黨人士，包含立委趙天麟、余天、林岱樺、許智傑、賴瑞隆、無黨籍立委林昶佐、台北市新任黨部主委吳怡農南下力挺黃捷。

雖然罷免案失敗，藍營人士說，高雄市議會制定《瘦肉精零檢出自治條例》時，黃捷在表決時落跑，在民意高達7成反萊豬的情況下，黃捷雖然保住地位，但在接下來的任期內，仍會被掛上「萊豬議員」的稱號。

▼趙少康、江啟臣並未親自赴高雄，透過網路呼籲選民投下同意票罷捷。（圖／翻攝江啟臣臉書）