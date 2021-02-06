罷捷失敗！綠營點「2戰犯要負責」：讓國民黨士氣再次潰散

▲順利保住議員資格後，黃捷哽咽落淚。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳家祥／台北報導

高雄鳳山區無黨籍議員黃捷罷免案，不同意票6萬5258票、同意票5萬5394票，兩者差距9864票，距罷免過關門檻更多達17498票，最終未能過關，黃捷保住了議員資格。民進黨內人士表示，黃捷的罷免案沒有過關，證明鳳山市民厭惡報復性罷免，且反對罷免的票數多過支持罷免的票數達近萬票，等於「鳳山市民雙殺國民黨」，國民黨誤判情勢踢了大鐵板，藍營士氣再次潰散。

黨內人士更點名，此次「罷捷」失敗、導致國民黨士氣潰散的關鍵，不斷到處煽動報復性罷免的羅智強，以及對鳳山情勢掌握與判斷大大失靈的黨主席江啟臣，「這2人難辭其咎」。

黨內人士指出，羅智強挾著韓粉流量的支持，到處罷凌他人。也因為韓粉都挺羅智強，因此當韓粉集結要報復黃捷時，羅智強也第一時間力挺罷免黃捷，「絲毫沒有判斷整體社會氣氛對於罷免黃捷的態度是完全不同」。

黨內人士分析，羅智強操作非常精準，先綁架韓粉同溫層，將自己打造成韓粉圈內的唯一戰將，接著再「綁架韓粉以令國民黨」，挾著自身擁有韓粉當靠山的巨大聲量，壓迫國民黨內不同意見者，帶著國民黨走向極端，終究在鳳山踢到大鐵板。

另一個該承擔失敗的戰犯，就是黨主席江啟臣。黨內人士指出，身為國民黨主席，又是黨內的青壯世代，江啟臣本來可以走出一條理性政治的路線，但在黨內各派系大老牽制下，江啟臣也只好抱緊同溫層，被迫跟著聲量比他強的羅智強往極端走去。

江啟臣擁抱同溫層、放任羅智強坐大的結果，就是讓國民黨親美路線被搞成反美路線，萊豬議題過度炒作導致其他議題真空，黨公職不但在其他重要議題無法展現立場，連在國防預算、防疫疫苗等全民可以團結的議題上也都表現令人失望。

民進黨人士觀察，江啟臣最後只好跟著羅智強到處搞罷免，終於踢到鐵板。尤其鳳山市民「雙殺國民黨」的結果，勢必讓江啟臣已經低落的氣勢更加氣餒，對於連任黨主席之路籠罩了重重烏雲。

相較江啟臣力挺罷捷的態度，民進黨人士分析指出，趙少康才重出江湖1週，就已經敏銳的發現罷免案操作不利於國民黨，趙少康昨天說這波罷免操作應該可以停了，「就是證明趙少康的政治敏感度遠勝於羅智強和江啟臣。也難怪民調顯示，趙少康在國民黨內獲得高度支持」。