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新北春節「交通資訊懶人包」　返鄉走春避塞車輕鬆掌握

▲新北春節交通資訊懶人包 返鄉走春避塞車輕鬆掌握。（圖／新北市交通局提供）

▲新北春節「交通資訊懶人包」，返鄉走春避塞車輕鬆掌握。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為期7天的春節連續假期2月10日至2月16日即將到來，新北市政府交通局推出「新北市春節交通資訊懶人包」，提供春節期間新北市境內國道高乘載、匝道管制及易壅塞路段、風景區大眾運輸等交通資訊。此外，春節連假懶人包新增「寺廟走春祈福迎新年」的主題，教您如何搭乘大眾運輸前往中和烘爐地、林口竹林山觀音寺等廟宇走春祈福牛好日子。

交通局交通安全科科長林昭賢指出，2月10日至14日0-12時，國5石碇及坪林南向入口實施匝道封閉，建議往宜蘭方向用路人避開封閉時段改為下午出發，或改走106乙及台9線。另春節假期間0時至5時國道全面暫停收費；2月12日至14日6-12時國道5號南下南港系統實施高乘載管制。請用路人收聽警廣或利用1968網站、App查詢最新路況。

▲新北春節交通資訊懶人包 返鄉走春避塞車輕鬆掌握。（圖／新北市交通局提供）

▲路況相關資訊。

交通局呼籲，春節期間前往九份地區出遊如遇交通管制，請依警方引導將車輛停放於新九號停車場。另由於九號停車場施工中，停車位僅以往的一半，請民眾請多利用大眾運輸前往。搭乘大眾運輸時，請配戴口罩，候車排隊時也務必保持社交距離。詳細公車班次調整資訊可透過懶人包上的QR Code進入交通局網頁瀏覽。

在客運部分，本次春節連假除了原有的北花線單人來回票300元、臺灣好行路線持電子票證半價、指定國道客運路線享平日優惠或原價85折、搭乘國道客運、臺鐵、高鐵後轉乘市區客運或公路客運享有一段票或基本里程免費優惠，以及北宜線、北花線租車優惠以外，今年春節加碼推出孝親專案及東部春遊優惠，請市民朋友多加利用。

▲新北春節交通資訊懶人包 返鄉走春避塞車輕鬆掌握。（圖／新北市交通局提供）

▲新北巿高乘承載、匝道管制報你知。

春節期間建議民眾可多多利用「新北市春節交通資訊懶人包」查詢相關訊息。若想查詢更詳細的交通資訊，可掃描懶人包上的QR Code連結進入相關網頁。交通局也再次提醒大家做好防疫，平安健康過好年。

▲新北春節交通資訊懶人包 返鄉走春避塞車輕鬆掌握。（圖／新北市交通局提供）

▲搭乘大眾運輸優惠多長途客運優惠。

▲新北春節交通資訊懶人包 返鄉走春避塞車輕鬆掌握。（圖／新北市交通局提供）

▲廟宇交通（大眾運輸）。

▲新北春節交通資訊懶人包 返鄉走春避塞車輕鬆掌握。（圖／新北市交通局提供）

▲出遊踏青不群眾大眾運輸好便利。

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