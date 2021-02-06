蔡英文登直播車用客語拜早年　盼國人齊心守護台灣

記者蘇晏男／台北報導

農曆新年下周登場，有客家血統的總統蔡英文5日登上客家公共傳播基金會的「講客號」直播車，在空中LIVE和客家鄉親拜早年，用流利客語唸新年賀詞，祝福全國客家鄉親2021年平安健康，並盼大家繼續同心守護台灣；另外，蔡英文也承諾一定會繼續成為推廣客家語言文化及客庄產業的強力後盾。

▲蔡英文登「講客號」以客語祝賀新年。（圖／翻攝蔡英文臉書影片）

事隔一天，蔡英文6日上午在臉書寫道第一次在「胖卡」上錄音的感想。她表示，「講客號」是客家公共傳播基金會的秘密武器，它上山下海，深入全國369個客庄，透過聲音傳播客家文化的美麗。

另外，蔡英文也補充一個「講客號」的小知識，就是「講客號」上面的講客廣播電臺logo有五條線，代表著四海大平安的5個音節，象徵的就是客語的四縣、海陸、大埔、饒平、詔安5種主要腔調。

蔡英文呼籲，有機會的話，也歡迎多收聽客語廣播，認識一下這個好聽的語言。

總統2021年客語新年賀詞全文如下：

牛年轉乾坤，四海大平安，大家好我是蔡英文，過去一年承蒙大家共下團結防疫，度過重重挑戰，新的一年希望大家繼續同心守護台灣，相信台灣一定會越來越好，祝福大家新年快樂，現在您收聽的是講客廣播電臺。