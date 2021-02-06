內政部：過年集會落實防疫措施　未戴口罩勸導不聽者最高罰1.5萬

▲農曆春節示意圖。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

農曆新年下周登場，鑒於春節相關活動民眾往來互動頻繁，同時也是各種人民團體聯繫互動及安排集會的高峰，內政部6日提醒，全國性及地方性社會團體、職業團體與合作社如果安排召開會議，或是辦理業務活動有進入高感染傳播風險的場域時，人員都應該要確實配戴口罩，落實防疫措施。如未配戴口罩且經勸導不聽，依《傳染病防治法》最高可罰1萬5千元。

內政部表示，很多各種民間組織的章程或相關的法令會規定，在年度終了後與新年度開始時，團體都需要開會向成員說明，並且討論通過上年度決算及工作成果、新年度預算及工作計畫，所以一直以來有很多團體組織會利用春節假期前後召開會議，順便聯絡會員、社員的感情。

集會活動通常會聚集較多的人潮，也會有長時間且近距離的接觸，在疫情期間，其實仍然具有傳播的風險。對此，內政部建議所有會議主辦單位，應該要評估相關風險程度，並妥為規劃相關防疫應變計畫。如果疫情更加嚴峻，或是部分成員近期有出國或感染風險，都應該評估是否延期或暫停舉辦，甚至出席人員身體狀況也應列入考量。

內政部強調，民眾進入不易保持社交距離、會近距離接觸不特定人，以及可能傳播嚴重特殊傳染性肺炎的室內場所，一定要記得配戴口罩，如果未配戴口罩且經勸導不聽，依《傳染病防治法》第70條第1項規定，可處以3千元以上、1萬5千元以下的罰鍰。

內政部呼籲，為了守護國人共同努力而來的防疫成果，也保護大家的平安健康，希望大家都要遵守規定，並隨時配合指揮中心的建議或防疫指引辦理。