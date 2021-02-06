▲新北金牌農村雙金選拔出爐，傳承好彩頭期許續創好佳績。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市第二屆金牌農村頒獎典禮暨誓師儀式於6日辦理，市長侯友宜期許淡水區樹興社區及忠寮社區代表新北市奪得全國金牌榮耀，第一屆全國金牌得主三芝共榮暨安康社區也贈送象徵好彩頭的蘿蔔，農業局表示，本屆共有33個社區參賽，經過書面初審及現地複審後選出2金、2銀、2銅、4個優選，共計10個優良社區，並由淡水區樹興社區及忠寮社區奪下新北市金牌，期許社區作為新北市的模範。

農業局指出，樹興社區加入農再計畫後，研發茶油特色料理、手工皂與二級加工產品，並開創完整體驗採茶籽、榨茶油的食農小旅行活動，每年秋天產季小旅行名額供不應求。生活面則由居民共同施作可食地景，並齊心協力修復具歷史意義的木炭窯、洗衣窟、蒔茶公園等建物；現在社區有12名青年回流，還有每周末都有搭乘環狀線的遊客前來採購農特產品的小農假日市集。

▲新北市的農村再造表現非常優異，期待在第二屆金牌農村全國競賽衛冕金牌，延續新北榮耀。

農業局表示，忠寮社區早期因上游養殖漁業排放汙水造成溪流優養化，開闢茭白筍田引流汙水作為天然肥料，並建立魚菜共生園區改善溪流水質。為協助青農回鄉發展農業，社區透過農再計畫打造食農教育場域，近期還成立太陽能綠電合作社，太陽能板建設在居民屋頂，除了提供遮蔭節省夏季電力，售電收入也設立回饋金，回饋社區使用。

侯友宜表示，新北市轄區內16個農村再生社區，各有特色亮點，本屆獲得金牌的淡水區忠寮與樹興社區，表現尤為優異，歷經四階段培根課程訓練專業能力、撰寫社區農再計畫書，並由專業輔導團隊與各領域專家學者合作，評估社區的定位與方向，落實推動農再創生、解決農村社區遭遇問題，使農再社區的生產、生活、生態發展並重，也期盼兩個金牌農村社區為新北再添榮耀。

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