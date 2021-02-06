罷捷氣氛低迷！徐尚賢喊話「我們沒輸」　支持者哭了：驗票要真相

▲黃捷罷免案未通過，罷捷志工落淚。（圖／記者吳奕靖攝）

記者莊智勝、吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄罷捷投票今（6日）晚間落幕，最終同意罷免票以55261票未達門檻、且落後於不同意罷免票65391票，宣告罷免失敗，黃捷持續留任鳳山擔任高雄市議員。在結果出爐後，「鳳山清捷隊」發言人徐尚賢發表感言，過程中一度哽咽，一旁志工也跟著紅了眼眶，徐尚賢直呼「我們沒有輸，手牽手、心連心，我們勇敢走下去！」現場還有支持者落淚，高喊「要驗票、要真相！」

▲「鳳山清捷隊」發言人徐尚賢。（圖／記者吳奕靖攝）

對於罷免結果，徐尚賢表示尊重，「接受與我們不同理念的人，希望鳳山不要有仇恨，只有討論，所有人可以並肩作戰反萊豬，讓台灣變更好，所有人都是一家人！」

罷捷團體領銜人劉辰芳也說，雖然罷捷沒有成功，但不代表反萊豬不會成功，呼籲台灣鄉親，人民健康不能妥協、健康不能分藍綠。

在台上發表談話過程中，台下罷捷支持者一度落淚、激動高喊「要驗票、要真相」，但台上罷捷志工、發言人並未理會，發起人王明正還直回「不要再說這個（驗票）了。」

▲領銜人劉辰芳落淚鞠躬。（圖／記者吳奕靖攝）

▲罷捷現場氣氛低迷，還有從頭站到尾的民眾忍不住哭了。（圖／記者吳奕靖攝）