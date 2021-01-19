屏東消防歐建宏、義消王朝旗　獲2020「鳳凰獎」楷模

▲東港消防分隊隊員歐建宏及枋寮義勇消防分隊分隊長王朝旗，榮獲內政部消防署2020年「鳳凰獎」消防及義消楷模 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府消防局東港消防分隊隊員歐建宏及枋寮義勇消防分隊分隊長王朝旗在救災方面有傑出表現，榮獲內政部消防署2020年「鳳凰獎」消防及義消楷模，「鳳凰獎」為消防人員最高榮譽，今（19）日至行政院接受院長蘇貞昌頒獎表揚及前往總統府與總統蔡英文合影留念。

▲蘇揆頒獎給歐建宏。

東港消防分隊隊員歐建宏任職期間，於2016年4月東港鎮中正路住宅發生火警案，他抵達火場搶救擔任瞄子手，破窗滅火後入室，搜索並救出昏迷男子一名送往醫院；2020月一名男子跨坐在11Ｆ頂樓女兒牆外，情緒激動作勢要跳樓，擔任救援手安撫情緒並柔言勸導，成功救出男子；同年6月執行搶救新園鄉鹽埔漁港發生船舶火警，成功撲滅火勢防止災害擴大，圓滿成功達成任務，表現十分優秀，足為表率。

枋寮義勇消防分隊分隊長王朝旗曾參與2005年內獅段莒光號火車出軌，成功搶救受困人員、2008年鳳凰颱風期間協助印尼貨輪擱搶救、2009年協助搜救大漢山登山客，成功搜救出失蹤山友、以至近年屏南工業區環拓火警案、翔明公司氣爆案、枋寮垃圾掩埋場火警，他到場參與，順利完成工作，將損失減至最少，除獲得媒體肯定外，也贏得現場民眾讚許。

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