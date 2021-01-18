感謝你們！　屏縣政府消防局119前夕表揚績優人員、志工

▲屏東縣政府消防局18日辦理119消防節表揚績優消防、義消、鳳凰楷模人員表揚 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府消防局今（18）日早上在該局5樓禮堂，辦理119消防節表揚績優消防、義消、鳳凰楷模人員，由縣長潘孟安頒獎表揚，感謝勞苦功高的消防人員，以及長年投身在各種預防宣導、災害搶救、人命救助、緊急救護等義消、婦宣及志工人員。

▲▼消防、鳳凰楷模表揚。

消防局表示，年關將屆，百業活動興盛，民眾忙於採辦年貨等雜務，準備喜迎新年節慶，對於火災防範之心較易疏忽，又年底少有降雨，各地天乾物燥，近月來寒流又時常來襲，民眾炊煮熱食以過寒冬，一旦炊事不慎，便容易引起火災，因此透過話劇表演宣導住家「用火用電安全」及裝設「住宅用火災警報器」，提醒民眾注意居家防火的重要性，減少災害發生。

屏東縣消防局表示，防災工作除消防人員外，義消、婦宣人員及縣內各災害防救團體亦長期對於消防工作的支持協助與努力貢獻，出錢出力，無私奉獻，不論在火災、救護、山域、水域事故救援等各式災害現場皆有他（她）們的身影協助幫忙，其犧牲奉獻及志願保衛縣民之精神實令人敬佩。

潘縣長說，「安居樂業」是全縣民的願景，希望消防、義消人員及災害防救團體在消防救災救難的領域上，能夠不斷地繼續努力及向上 提昇，營造一個「幸福屏東」的生活環境，使民眾擁有一個「零災害」幸福平安的生活，並感謝大家一年來的犧牲奉獻，期盼縣民無災無害過個平安年。

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