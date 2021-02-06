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社會 社會焦點 保障人權

高雄男遭擄「餵屎凌虐」！崩潰躺地狂被踩　主嫌聲押獲准

記者吳奕靖、陳羿妏／高雄報導

高雄一名29歲朱姓男子疑因與他人糾紛，1月27日遭數名男子擄往杉林區某偏僻地帶，並被強壓在地餵屎。旗山分局獲報後展開偵辦，鎖定40歲呂姓主嫌，本月3日持拘票、搜索票將相關犯嫌拘提到案，並於呂嫌住處查扣球桿、毒品海洛因、K他命等物，日前聲請羈押呂嫌獲准。

▲▼高雄人與人發生糾紛，遭擄凌虐餵屎。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一名男子與人發生糾紛，遭多人擄走，凌虐餵屎。（圖／記者吳奕靖翻攝）

回顧事發經過，日前網路上瘋傳3段影片，畫面中可看到2名穿著夾腳拖的男子，踩著被害人朱男的肚子施行壓制動作，另外1名男子拿著手機，疑似在和另一方視訊，一邊指揮其他人往朱男的嘴巴餵屎，而朱男則是不斷發出乾嘔的聲音，其他人聽聞後，除了模仿嘔吐聲外，還不斷訕笑。嫌疑人似乎是有備而來，只見整桶紙箱內裝著咖啡色穢物，且一旁備有餵食工具「大湯匙」。

另外施暴者於過程中，不斷飆罵朱男三字經，「我若是以前的個性，早就把你舌頭割下來」、「你自己在做藥，還敢咬人？」「繼續餵他吃，如果口渴可以喝去漬油！」不過朱男疑似受不了一波波的屎球攻擊，最後從嘴巴吐出咖啡色液體，不料，施暴者接著怒罵「你還吐！」「你還把屎吐出來？」「吐屎也是剛好而已！」、「這種人就是要吃屎」，甚至最後還唱起生日快樂歌，並向手機視訊方指稱「就是這個人咬的」。

警方獲報後，先行聯繫被害者朱男到案說明，惟朱男聲稱，屬私事願私下解決。事後，警方調閱作案車輛，找到連姓車主，並帶回洪姓男子、莊姓男子等3人，並擴大追查其他共犯。

▲▼高雄人與人發生糾紛，遭擄凌虐餵屎。（圖／地方中心翻攝）

▲施暴過程全被錄下。（圖／地方中心翻攝）

對此，旗山分局表示，經查是呂姓主嫌為首，自稱為全旗山最狠的勢力，動輒糾眾滋事、逞凶鬥狠，危害旗山地區民眾安全，除涉嫌與朱男因毒品官司產生糾紛嫌隙，將朱男強押至偏僻地區，以餵食穢物及棍棒傷害凌辱並將過程拍成影片上傳，另因欲索取保護費，持球棒等器械，砸毀商家店面。

此外，呂嫌又因與37歲陳姓被害人有債務糾紛，率眾前往其住處滋擾，過程中並開車高速衝撞被害人住處大門，造成被害人恐慌畏懼。呂嫌等成員橫行藉勢生端，已對社會安寧秩序造成嚴重威脅。

旗山分局指出，案經報請橋頭地檢署偵辦、擴大追查後，鎖定呂嫌行蹤，本月3日持拘票及搜索票將相關犯嫌拘捕到案，並搜索查扣球桿、毒品海洛因、K他命等物，全案依違反組織犯罪防制條例、毒品、殺人未遂、恐嚇、妨害秩序等罪嫌解送橋頭地檢署偵辦，並由檢察官向法院聲請羈押呂嫌獲准。

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