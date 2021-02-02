隱形的冠軍「布袋戲的原鄉」　雲林藝文特色發展計畫獲全國第一

▲五洲派元祖黃海岱與新興閣鍾任祥之子第二代掌門人鍾任壁1989年攝於鍾任壁戲館。（圖／五洲藝華園李國安提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣藝文特色教育扎根計畫是隱形的冠軍，文化扎根不容易被看到與重視，必需要投注相當程度的努力與時間，才能看見一些成果。雲林縣政府文化觀光處長年扶植縣內表演藝術，於布袋戲領域扎根有成，獲中央文化部肯定，110年度補助款及109度年績效評比為各縣市之冠。為雲林縣在文化領域獲得第一名的肯定。

布袋戲大師李國安表示，雲林布袋戲有二大派，五洲派及閣派，徒子徒孫分佈全省，五洲派是五洲園元祖為黃海岱，出生於西螺鎮，而後搬至虎尾簾使里，再搬至崙背，但都以虎尾五洲園為團號，閣派乃是鍾任祥為元祖團號新興閣，設籍西螺，所以堪稱雲林是布袋戲的故鄉。

▲1995年9月前文建會主委邱坤良率五洲園遠赴法國表演，右上圖右三為「五洲園」創始人黃海岱，台灣布袋戲界被尊稱為「通天教主」。（圖／五洲藝華園李國安提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

李國安說明，布袋戲傳入臺灣歷經清朝、日據時期到臺灣光復，兩百年間，不祇是時間的推移，更因社會環境的變化，觀眾口味的轉換，以及布袋戲班為了生存不斷自 我適應，使得這個小小偶戲的面貌變化多端。

文化觀光處長陳璧君表示，雲林縣推展有成，主要仰賴雲林強大的藝師群與學校的投入，雲林縣才會有這樣的榮耀。這兩年我們將長年投注的藝師及學校的故事，整理出版了「掌聲」、「金掌獎歷屆作品集」，以及去年偶戲節所放映的「小人物大故事」紀錄短片，將這些故事展現在世人眼前。

▲文化觀光處說明，因為長年推廣，雲林縣布袋戲社團是全台數量最多，雲林第二監獄在國際偶戲節展現最精彩演出。 （圖／記者蔡佩旻攝）

文化觀光處說明，因為長年推廣，雲林縣布袋戲社團是全台數量最多，包含國小、國中、職業學校、雲林第二監獄等，且透過布袋戲延伸出相當多感人的故事，布袋戲的故鄉在雲林，能獲得文化部的肯定與經費挹注，是仰賴公部門集結眾多藝師、學校校長、老師及學生共同努力，隱形的冠軍，也是肯定低調努力在布袋戲文化產業默默努力的每一個人。

雲林縣長張麗善表示，藝文特色教育扎根計畫，是文化部競爭型計畫，主要為推廣雲林縣境內學校、社區的布袋戲文化，長期是文化部各縣市補助款之冠與執行績效第一名，是推廣最徹底之縣市。文化是永續且需長年累積的，藝文特色教育扎根計畫已辦理10年，總共累積傳承推廣達1萬2426名學生，培植的人數及廣度都是全台之冠。

▲傳統戲臺百年「四角棚」，高、寬約1.5米，舞臺深約50公分，正面皆上下層，中間一格是藝人觀看戲偶「交關屏」，觀眾看不見演者，有人稱「隔簾表古」，也有人形容「賣藝賣聲不賣影」。（圖／五洲藝華園李國安提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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