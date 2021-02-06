黃捷現身鳳山高中！眼布血絲「有點緊張」　穿紅衣襪：幸運色開運

▲黃捷今早現身鳳山高中投票所。（圖／記者吳奕靖攝）

記者黃子倩、莊智勝、吳奕靖／高雄報導

高雄鳳山「罷捷投票」今（6日）上午8時正式開始，高雄市議員黃捷罷免門檻須達7萬2892張「同意罷免票」，且票書必須多於「不同意罷免票」罷免案方能成立。今早黃捷現身鳳山高中，戴著紅色口罩、身穿紅衣、腳踏紅襪，「希望幸運的顏色可以開運，讓我迎接好運、迎接美好的結果。」

黃捷今早現身時，被現場媒體發現眼睛紅紅、布滿血絲。黃捷說，今罷免案投開票，心情上還是有些緊張，一路努力到今天，一步一腳印勤走基層，昨晚睡覺前那刻有種「終於走到今天的感覺」，相信今天能用坦然的心情面對，問心無愧走到今天，每一天都是用盡全力，昨夜睡前還貼上貼布，辛苦了幾個禮拜，全身酸痛、沒有聲音，自己的付出珍的全力以赴、用盡所有力氣了。

▲黃捷今早眼睛略紅、被現場媒體發現布滿血絲。（圖／記者吳奕靖攝）

對於總統蔡英文、民進黨在這場罷免選戰中的幫忙，黃捷則說，從來沒有想過會讓這場選舉到這樣的規格、用了這麼多力氣，「我自己3個月前面對罷免時，相對來說更孤單點，走到現在越來越多朋友加入，路上結伴同行，這力量越來越大，感謝總統，感謝很多全國不分黨派的民意代表，都在鳳山這裡團結起來，讓這裡發光發熱。」

黃捷今還特地戴上紅色口罩、穿上紅衣、紅襪，表示紅色是幸運的顏色，希望如此可以開運、加持，迎接美好的結果，「鳳山今天天氣很好，是個好預兆，昨天相較過去幾個禮拜，算是睡了滿多的一天，有睡好，但還是緊張，所以夢很多，潛意識裡也焦慮了一下，但相信今天應該很不錯，會是美好的一天。」

▼黃捷坦言心情還是有點緊張。（圖／記者吳奕靖攝）