部桃「清零計畫」昨採檢1186人　919人檢驗結果出爐！

記者嚴云岑／台北報導

部立桃園醫院群聚維持19人確診，中央流行疫情指揮中心3日起啟動「清零計畫」針對部桃全院採檢，指揮官陳時中今（4）日公布最新採檢進度，部桃員工應採檢2136人，昨日已採檢1186人，其中919人採檢陰性，267人檢驗中。回溯專案居家隔離3417人，目前2593人已檢驗陰性。

▲衛生福利部桃園醫院群聚感染新冠肺炎事件。（資料照／記者林敬旻攝）

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指揮官陳時中昨表示，部桃清零計畫需採檢員工共有2663人，其中2310人為本院員工，353人為外包，扣除剛採檢完的綜合大樓、2月1日以後採檢隔離者、護理之家員工與1月4日後未到醫院上班等4類族群無需採檢外，實際需要採檢的有2136人。

桃園醫院擴大採檢是在立體停車場進行，由部桃員工與醫福會組成的70多人分為採檢組、引導組、發放組、保全組與維持社交距離組。現場關卡另設有7道關卡，讓受檢者逐一完成核對身份、量體溫、刷身分證報到、領試管、檢驗條碼、鼻咽PCR採檢與抽血。

羅一鈞另提到，擴大篩檢每梯次採檢人數約400~500人，視員工上網用google表單情形略有不同。經專家會議討論後，暫定針對位於6、7、9、10樓病房等高風險區域，以及流動傳送人員進行抗體檢驗，預計有706人受檢，結果一出來就會與國人報告。

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