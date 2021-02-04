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首例英國變種病毒死亡個案　案799英國籍男昨「器官衰竭」病逝

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新冠肺炎新增1名死亡個案，為案799。案799為英國籍70多歲男性，去年12月18日來臺探親，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至住所居家檢疫；個案12月26日起有乾咳及活動後呼吸喘情形，29日因全身倦怠及喉嚨痛症狀，由衛生單位安排就醫採檢確診。

1/23指揮中心記者會,陳時中,羅一鈞,莊人祥,周志浩。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮官陳時中表示，新增死亡個案799，英國籍70多歲男性，有心血管疾病病史，去（2020）年12月18日來臺探親，12月26日發病、29日就醫、31日確診，個案於入院後因病況加劇，插管後轉至加護病房治療。

住院期間因病況持續不佳，使用葉克膜治療，後續個案陸續出現器官衰竭、肺部出血、發燒及細菌合併黴菌感染等情形，雖使用抗生素治療，仍因病情惡化不幸於昨（3）日病逝。

▼國內今日新增一死亡病例。（圖／指揮中心提供）

▲▼0204國內疫情通報。（圖／指揮中心提供）

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