首例英國變種病毒死亡個案　案799英國籍男昨「器官衰竭」病逝

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中自曝有小迷信「只要在指揮中心留越久、病例就越少」。陳時中今（4）日於指揮中心記者會中笑談，這是一年來的經驗，只要早點回去就有機會接到電話叫他「趕快來」；部桃群聚案件也是，上周連續五天沒有病例，心情一度輕鬆，殊不知晚上又開始有電話，確認出現4例本土。