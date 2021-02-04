除夕太晚回家怕太太不開心！陳時中幽默談「過年行程」：會安排考察

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）



記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎至今已超過一年，各國還沒有百分百解方，而下週就是農曆新年，指揮中心也和交通部協調做人流管制。對此，陳時中過年行程也受到關注，他笑說「年夜飯在外面吃是不可能，預計會安排幾個考察行程。」

農曆新年除夕夜是吃團圓飯的日子，不少人也關注為了疫情忙碌一整年的指揮官，過年會如何過？陳時中表示「年夜飯不可能在外面吃啦，如果在指揮中心待太晚才回去，太太可能會不開心啦！」幽默回應讓台上官員和現場媒體大笑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨後陳時中也透露，過年預計會安排幾個考察行程，預計可能會到醫院、檢疫所看看情況。另外，陳時中也罕見提到過去一年的心境。他說，過去一年來有一點點疑神疑鬼，因為有時候看狀況還不錯，都比較早回家，但幾次到家就接到電話，「都是周志浩打給我叫我，叫我趕快來、趕快來！」

面對多次回家後，又接到電話趕回指揮中心，陳時中笑說，本來想說狀況穩定就早點回去，但就接澳電話，現在就會想有時候留晚一點，心裡比較安心。而對於過年期間怕不怕又接到電話？陳時中也幽默回「對啊！這很矛盾啊！你們也很怕接到我們的電話吧！你們的假會被打亂！」講完自己也忍不住哈哈大笑。

其他人還看了...

快訊／案799死亡！部桃關鍵期滿「連五天本土+0」

首例英國變種病毒死亡個案 案799英國籍男昨「器官衰竭」病逝

部桃「清零計畫」昨採檢1186人 919人檢驗結果出爐！

案889曾在平鎮某醫院就醫 「441名匡列者」採檢結果出爐！

2/4關鍵日零本土確診！陳時中：部桃事件還沒結束 一切在掌握之中

案799死亡染英國變種病毒 張上淳分析關連性：本身有重症因子

英國爆變種病毒「又變種」 張上淳坦言：擔心影響疫苗效果

華盛頓郵報稱「台灣不願用敵國大陸疫苗」 陳時中證實了！

找醫師男友陪睡兩天！ 指揮中心：台中居檢女強制送集中檢疫

「放假校園很乾淨」專家質疑消毒延後開學必要性 陳時中回應了

增2例境外！美籍女來台洽公「返美前採檢確診」11人列居隔

國人最快6月打疫苗「覆蓋率達6成」 陳時中：可縮短檢疫天數

太早走就有事！陳時中自曝「小迷信」在指揮中心留晚一點較安心

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來