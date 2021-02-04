2/4關鍵日零本土確診！陳時中：部桃事件還沒結束　一切在掌握之中

記者嚴云岑／台北報導

部立桃園醫院群聚全台警戒，指揮中心也緊急成立前進指揮所協助調度，群聚事件爆發後，指揮官陳時中曾說2月4日是關鍵期。部桃已連續5天無新增病例，今（4）日正逢關鍵期，是否代表群聚緩解？陳時中回應，「部桃還沒有完全結束，但目前看起來還在掌握當中。」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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部桃維持19人確診，中央流行疫情指揮中心3日起啟動「清零計畫」針對部桃全院採檢，需採檢部桃員工應採檢2136人，昨日已採檢1186人，其中919人採檢陰性，267人檢驗中。回溯專案居家隔離3417人，目前2593人已檢驗陰性。

部桃清零計畫需採檢員工共有2663人，其中2310人為本院員工，353人為外包，扣除剛採檢完的綜合大樓、2月1日以後採檢隔離者、護理之家員工與1月4日後未到醫院上班等4類族群無需採檢外，其餘都需做PCR採檢。指揮中心另針對位於6、7、9、10樓病房等高風險區域，以及流動傳送人員進行抗體檢驗，預計有706人受檢。

陳時中昨日表示，部立桃園醫院昨起也開始做環境採檢，預計要農曆春節過後才能恢復全院量能。

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