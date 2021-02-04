找醫師男友陪睡兩天！　指揮中心：台中居檢女強制送集中檢疫

記者趙于婷／台北報導

台中一名女子在居家檢疫期間竟然找擔任醫師的男友連續2天陪睡，嚴重違反防疫規定，市府除對該名女子開罰20萬，也要求醫師男友暫停上班並自主健康管理。對此，指揮中心表示，有把該名女子強制送集中檢疫。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中南屯一名女子上個月底從大陸返台，卻在居家檢疫期間讓醫師男友陪睡2夜，目前一採為陰性，但仍要等二採陰才能恢復上班。據了解，男子1月27日晚間7點前往女子家中待了13小時，直到28日早上8點半離開，當天晚間9點又回到女子家中待了11小時，到隔天早上8點15分離開，共計24小時，但當中兩人做了什麼事情，衛生局強調「個人隱私不便透露」。

指揮中心今召開臨時記者會，會中也被問及此事。陳時中表示，居家檢疫留宿有人，1/10就送到集中檢疫隔離，沒有接觸到別人，居家檢疫和隔離都是嚴肅的問題，不要拿自己健康開玩笑和危害他人。

其他人還看了...

快訊／案799死亡！部桃關鍵期滿「連五天本土+0」

首例英國變種病毒死亡個案 案799英國籍男昨「器官衰竭」病逝

部桃「清零計畫」昨採檢1186人 919人檢驗結果出爐！

案889曾在平鎮某醫院就醫 「441名匡列者」採檢結果出爐！

2/4關鍵日零本土確診！陳時中：部桃事件還沒結束 一切在掌握之中

案799死亡染英國變種病毒 張上淳分析關連性：本身有重症因子

英國爆變種病毒「又變種」 張上淳坦言：擔心影響疫苗效果

華盛頓郵報稱「台灣不願用敵國大陸疫苗」 陳時中證實了！

「放假校園很乾淨」專家質疑消毒延後開學必要性 陳時中回應了

增2例境外！美籍女來台洽公「返美前採檢確診」11人列居隔

國人最快6月打疫苗「覆蓋率達6成」 陳時中：可縮短檢疫天數

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來