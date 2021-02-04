華盛頓郵報稱「台灣不願用敵國大陸疫苗」　陳時中證實了！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，各國都在搶首批新冠疫苗，但根據華盛頓郵報報導，有些國家不願意選擇敵國疫苗，其中也直接提到台灣不使用中國大陸的疫苗。對於該報導的真實性，陳時中也直回「形容詞的地方有些可以討論，但基本上是實在的。」

華盛頓郵報報導，烏克蘭政府禁止使用俄羅斯疫苗，伊朗不願意用美國和英國製的疫苗，而台灣也不開放中國大陸疫苗。媒體也疑惑該報導是否有真實性？陳時中則直言「基本上是實在的。」間接承認該報導所說的。

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而在疫苗方面，之前曾傳出台灣準備取得十萬劑的輝瑞疫苗，但陳時中也在第一時間澄清消息不正確，強調不願意多做說明是怕影響談判計畫等，面對大家對疫苗何時入台的疑問，他也不斷表示「有消息，一定會跟大家報告。」

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