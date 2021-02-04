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案889曾在平鎮某醫院就醫　「441名匡列者」採檢結果出爐！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情今持續召開記者會說明部立桃園醫院匡列和採檢情況，目前總隔離人數有4283人，其中醫院21人、社區845人和回溯3417人。另外，案889第一批檢驗276人，再擴大126人，採檢出案908陽性，其他441人都是陰性。

▲▼中央流行疫情指揮中心臨時記者會,指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

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部立桃園醫院已累計確診19例，其中不僅包含多名醫護，住院患者、看護和護理師家人也接連傳出確診。由於案889今年1月8日至11日曾在部桃住院，出院後曾到桃園平鎮某醫院就醫，因為有發燒症狀，接受採檢後確診，指揮中心也緊急擴大回溯匡列醫院接觸者做居家隔離。指揮中心也緊急擴大回溯部桃醫護相關接觸者。

針對案889第一批檢驗276人，再擴大126人，採檢出案908楊姓，其他441人都是陰性。而部桃員工應採2,136人，昨日已採檢1,186人，其中919人檢驗陰性，267人檢驗中，回溯專案居家隔離3,417人，目前2,593人已檢驗陰性。

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