案889曾在平鎮某醫院就醫　「441名匡列者」採檢結果出爐！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情今持續召開記者會說明部立桃園醫院匡列和採檢情況，目前總隔離人數有4283人，其中醫院21人、社區845人和回溯3417人。另外，案889第一批檢驗276人，再擴大126人，採檢出案908陽性，其他441人都是陰性。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

部立桃園醫院已累計確診19例，其中不僅包含多名醫護，住院患者、看護和護理師家人也接連傳出確診。由於案889今年1月8日至11日曾在部桃住院，出院後曾到桃園平鎮某醫院就醫，因為有發燒症狀，接受採檢後確診，指揮中心也緊急擴大回溯匡列醫院接觸者做居家隔離。指揮中心也緊急擴大回溯部桃醫護相關接觸者。

針對案889第一批檢驗276人，再擴大126人，採檢出案908楊姓，其他441人都是陰性。而部桃員工應採2,136人，昨日已採檢1,186人，其中919人檢驗陰性，267人檢驗中，回溯專案居家隔離3,417人，目前2,593人已檢驗陰性。

其他人還看了...

快訊／案799死亡！部桃關鍵期滿「連五天本土+0」

首例英國變種病毒死亡個案 案799英國籍男昨「器官衰竭」病逝

部桃「清零計畫」昨採檢1186人 919人檢驗結果出爐！

2/4關鍵日零本土確診！陳時中：部桃事件還沒結束 一切在掌握之中

案799死亡染英國變種病毒 張上淳分析關連性：本身有重症因子

英國爆變種病毒「又變種」 張上淳坦言：擔心影響疫苗效果

華盛頓郵報稱「台灣不願用敵國大陸疫苗」 陳時中證實了！

找醫師男友陪睡兩天！ 指揮中心：台中居檢女強制送集中檢疫

「放假校園很乾淨」專家質疑消毒延後開學必要性 陳時中回應了

增2例境外！美籍女來台洽公「返美前採檢確診」11人列居隔

國人最快6月打疫苗「覆蓋率達6成」 陳時中：可縮短檢疫天數

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來