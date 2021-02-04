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蓋亞那設台灣辦事處　蔡英文：積極擴大和民主盟友的合作關係

記者蘇晏男／台北報導

外交部4日上午宣布與南美洲非邦交國「蓋亞那合作共和國」上個月簽署協議，在該國設立「台灣辦公室」（Taiwan Office），並於1月15日展開初期運作。對此，總統蔡英文表示，透過設立辦公室，台灣將深化和蓋亞那的雙邊合作，強化和中南美洲的經貿交流，並且積極擴大和民主盟友的合作關係。

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

「今天的熱搜關鍵字，是蓋亞那！」蔡英文表示，蓋亞那是聯繫加勒比海地區的重要窗口，過去該國跟台灣沒有官方往來，但在外交人員努力下，上個月雙啷已簽署設處協議，台灣辦公室也展開初期運作。

蔡英文指出，透過設立辦公室，台灣要告訴世界：一、台灣將深化和蓋亞那的雙邊合作，也會強化和中南美洲的經貿交流；二、台灣願意和世界交朋友，尤其是會積極擴大和民主盟友的合作關係。

▼蔡英文4日談論在蓋亞那設「台灣辦事處」一事。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

▲蔡英文4日談論在蓋亞那設「台灣辦事處」一事。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen，下同）

蔡英文強調，從去年和索馬利蘭互設辦事處，到這次在蓋亞那設立辦公室，我國外交人員正在世界各角落，為台灣開拓出更寬廣的國際空間，她要謝謝所有第一線外交人員的努力，「就讓我們繼續走向世界，讓世界看見台灣的貢獻！」

▲▼蔡英文4日談論在蓋亞那設「台灣辦事處」一事。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

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