太早走就有事！陳時中自曝「小迷信」在指揮中心留晚一點較安心

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中自曝有小迷信「只要在指揮中心留越久、病例就越少」。陳時中今（4）日於指揮中心記者會中笑談，這是一年來的經驗，只要早點回去就有機會接到電話叫他「趕快來」；部桃群聚案件也是，上周連續五天沒有病例，心情一度輕鬆，殊不知晚上又開始有電話，確認出現4例本土。

陳時中說，因為這一年經驗下來讓他有一點疑神疑鬼，像是國內去年出現案34造成國內首起院內感染，之前幾天狀況都還不錯，他比較早回去，沒想到一到家就接到疾管署長周志浩的電話，沒說發生什麼狀況就叫我「趕快來」。案156首起安養機構護理師案156確診時，當天是週六，晚上也比較早回家，又接到電話「趕快來」，他也笑說「大家都不說發生什麼事」。

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部桃群聚案件，上周已經連續五天沒有本土病例，心情輕鬆，沒想到晚上又接到電話，出現4例本土，讓他現在都會覺得，不要太早走，留晚一點，心裡會比較安心。

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