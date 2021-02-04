案799死亡染英國變種病毒　張上淳分析關連性：本身有重症因子

記者洪巧藍／台北報導

國內再出現新冠肺炎死亡個案。中央流行疫情指揮中心為案799英國籍男性，12月31日確診，入院後病況持續加劇，使用葉克膜治療，但於昨日不幸過世。該案感染病毒為英國變種病毒，指揮中心專家小組召集人張上淳表示，他本身具有容易重症因子，現有資料也無法說明死亡與變種病毒相關。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心指出，新增之死亡個案(案799，英國籍70多歲男性)有心血管疾病病史，去(2020)年12月18日來臺探親，12月26日發病、29日就醫、31日確診，個案於入院後因病況加劇，插管後轉至加護病房治療，住院期間因病況持續不佳，使用葉克膜治療，後續個案陸續出現器官衰竭、肺部出血、發燒及細菌合併黴菌感染等情形，雖使用抗生素治療，仍因病情惡化不幸於昨(3)日病逝。

由於該案感染英國變種病毒，其死亡是否相關？張上淳表示，該案本身年紀大、也有心血管疾病，本就屬於容易發生重症的因子，但沒辦法說與變種病毒相關。國外文獻分析也顯示，沒有因為英國變種病毒讓疾病變厲害、死亡率變高。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，統計國內總計5名個案感染英國變種病毒，僅有他屬於重症且死亡，其餘3人已經出院、1人輕症隔離中。

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