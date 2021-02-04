　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

增2例境外！美籍女來台洽公「返美前採檢確診」11人列居隔

1/23指揮中心記者會,陳時中,羅一鈞,莊人祥,周志浩。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增2例境外移入COVID-19確定病例（案919、920），分別自印尼及美國入境。

案919為印尼籍40多歲男性船員，今年1月10日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後由公司安排至宿舍進行居家檢疫及自主健康管理；個案自主健康管理期滿，因預計登船工作，於2月2日由雇主安排至醫院自費採檢，於今日確診，已掌握個案接觸者共2人，因有適當防護，列自主健康管理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

案920為美國籍60多歲女性，今年1月15日來台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，迄今無症狀，居家檢疫期滿後，於1月30日至2月3日間在台洽公，因預計2月6日返回美國，2月3日至醫院自費採檢，今日確診，已掌握個案接觸者11人，包括工作接觸者9人及同行友人2人，均列居家隔離。

另外，今也新增死亡個案（案799，英國籍70多歲男性）有心血管疾病病史，去年12月18日來臺探親，12月26日發病、29日就醫、31日確診，個案於入院後因病況加劇，插管後轉至加護病房治療，住院期間因病況持續不佳，使用葉克膜治療，後續個案陸續出現器官衰竭、肺部出血、發燒及細菌合併黴菌感染等情形，雖使用抗生素治療，仍因病情惡化不幸於昨（3）日病逝。

指揮中心統計，截至目前國內累計161,613例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含156,448例排除），其中919例確診，分別為805例境外移入，75例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號，確診個案中9人死亡、839人解除隔離、71人住院隔離中。

其他人還看了...

快訊／案799死亡！部桃關鍵期滿「連五天本土+0」
首例英國變種病毒死亡個案　案799英國籍男昨「器官衰竭」病逝
部桃「清零計畫」昨採檢1186人　919人檢驗結果出爐！
案889曾在平鎮某醫院就醫　「441名匡列者」採檢結果出爐！
2/4關鍵日零本土確診！陳時中：部桃事件還沒結束　一切在掌握之中
案799死亡染英國變種病毒　張上淳分析關連性：本身有重症因子
英國爆變種病毒「又變種」　張上淳坦言：擔心影響疫苗效果
華盛頓郵報稱「台灣不願用敵國大陸疫苗」　陳時中證實了！
找醫師男友陪睡兩天！　指揮中心：台中居檢女強制送集中檢疫
「放假校園很乾淨」專家質疑消毒延後開學必要性　陳時中回應了
國人最快6月打疫苗「覆蓋率達6成」　陳時中：可縮短檢疫天數

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
找醫師男友陪睡代價出爐！送集中所取消補助　每日再付3000元
50枚東森幣1注賺100萬　連開12天快來
媽翻出整疊「50元舊鈔」想換錢　行家驚求留步：7000收
欣興電子同地點又火災！　起火原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

找醫師男友陪睡代價出爐！送集中所取消補助　每日再付3000元

新年泡湯暖身子！台灣溫泉鄉谷關「入關博物館」展覽2/7開展

太早走就有事！陳時中自曝「小迷信」在指揮中心留晚一點較安心

除夕太晚回家怕太太不開心！陳時中幽默談「過年行程」：會安排考察

春節國旅補助「55歲↑爽玩4天補6千」　已有上千人申請

高雄鳳山少女遭掌摑霸凌！潘文忠「痛心」：與高市共組調查小組

疫情升溫春節「1原因」會更塞　林佳龍：國道、公路疏運壓力大

國人最快6月打疫苗「覆蓋率達6成」　陳時中：可縮短檢疫天數

增2例境外！美籍女來台洽公「返美前採檢確診」11人列居隔

「放假校園很乾淨」專家質疑消毒延後開學必要性　陳時中回應了

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

雞排妹哭了！「我到底做到哪裡才夠」　被質疑說謊：為何說出來的變成罪人？

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

給嬤顧7天！牠被寵到「忘記親娘」　看媽靠近...秒怒汪汪叫：別碰我

柴柴驚見「親戚遭剝皮」掛門外！　嚇爛緊酸...網笑：當時害怕極了

幼稚園女兒聽懂貓語「牠腳痛痛」 媽檢查浪喵超毛：肉掌真的有傷

找醫師男友陪睡代價出爐！送集中所取消補助　每日再付3000元

新年泡湯暖身子！台灣溫泉鄉谷關「入關博物館」展覽2/7開展

太早走就有事！陳時中自曝「小迷信」在指揮中心留晚一點較安心

除夕太晚回家怕太太不開心！陳時中幽默談「過年行程」：會安排考察

春節國旅補助「55歲↑爽玩4天補6千」　已有上千人申請

高雄鳳山少女遭掌摑霸凌！潘文忠「痛心」：與高市共組調查小組

疫情升溫春節「1原因」會更塞　林佳龍：國道、公路疏運壓力大

國人最快6月打疫苗「覆蓋率達6成」　陳時中：可縮短檢疫天數

增2例境外！美籍女來台洽公「返美前採檢確診」11人列居隔

「放假校園很乾淨」專家質疑消毒延後開學必要性　陳時中回應了

「噁男被分帥醜就大嘆生命不公」！　陳零九發哏圖⋯網：人類雙標

新年新造型！新手爸媽打理毛孩也能輕鬆上手

贈票／金球獎四項大獎入圍《花漾女子》黑色喜劇甜蜜復仇

喵星人不吃不喝「每天倒臥墓前」！家人揭背後原因...網全紅了眼眶

過年紅包給晚輩多少錢？　過來人曝「1金額」：才不會給人壓力

15款絕美花色「新春口罩」不俗氣　自戴送禮都超適合

春節無痛跟著玩！「基隆一日順遊4路線」包山海秘境、美食大集合

開學延後市府因應出爐！竹市62校開學前大消毒　家長可請防疫假

找醫師男友陪睡代價出爐！送集中所取消補助　每日再付3000元

蓋亞那設台灣辦事處　蔡英文：積極擴大和民主盟友的合作關係

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

生活熱門新聞

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

男大生「返台東確診」　陳時中回應

館長不捨雞排妹：人家性感「不代表隨便」

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

網美老公「一腳踩在草莓苗」遭公審！本尊現身回應了

來台定居理由讓人鼻酸　日本女高材生：很久都走不出來

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

春雷恐響！過年2變天時間出爐　全台小年夜起防大雨

「3生肖」立春後大轉運　愛情、財運雙得意

快訊／案799英籍男性死亡

醫陪睡台中居檢女友2夜　網挺解職

「我會道歉！」鳳山屁孩對話紀錄曝光

全聯進口餅乾黏綠貼紙　背後原因曝光

美女房客3個月毀套房　房東拍下一條腿

更多熱門

相關新聞

消毒延後開學有必要？陳時中回應了

消毒延後開學有必要？陳時中回應了

新冠肺炎疫情未歇，教育部長潘文忠3日宣布全國中小學、公立幼兒園開學日延後4天。感染科醫師表示，延後開學真正的原因是「春節連假最後一天與開學日緊隔一天」，外包來不及消毒，但放假反而是校園最乾淨的時候。對此，陳時中表示，這是希望讓清潔人員在連假期間也能休息，「他們這一年也非常辛苦」。

找醫師男友陪睡兩天　居檢女強制送集中檢疫

找醫師男友陪睡兩天　居檢女強制送集中檢疫

華盛頓郵報稱「不願用敵國大陸疫苗」　陳時中證實了！

華盛頓郵報稱「不願用敵國大陸疫苗」　陳時中證實了！

案799死亡個案染「英國變種病毒」

案799死亡個案染「英國變種病毒」

關鍵日零本土！陳時中：部桃事件還沒結

關鍵日零本土！陳時中：部桃事件還沒結

關鍵字：

影音新冠肺炎英國死亡病例器官衰竭境外移入部桃關鍵期

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹談性騷「桌上擺飛機杯」真實原因曝光

被帥醫打屁屁　雞排妹：他可以你不行

即／欣興電子再火警！濃煙不斷竄出…警消搶救中

快訊／政院拍板育兒津貼加碼　分2年調漲到5000元

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

鳳山女孩遭飲料淋頭　屁孩圍毆賞巴掌

孫德榮3點質疑雞排妹「有這麼嚴重？」

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

1人毀一座城新冠毒后病亡！引爆當地群體感染

醫生聽診器放衣服裡「來回摸乳頭」

男大生「返台東確診」　陳時中回應

《全明星2》驚見「女大咖探班」！

小樂吳思賢染毒首發聲

趙少康聯手韓國瑜　高嘉瑜神回14字

館長不捨雞排妹：人家性感「不代表隨便」

更多

最夯影音

更多
雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」
藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面