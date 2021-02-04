增2例境外！美籍女來台洽公「返美前採檢確診」11人列居隔

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增2例境外移入COVID-19確定病例（案919、920），分別自印尼及美國入境。

案919為印尼籍40多歲男性船員，今年1月10日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後由公司安排至宿舍進行居家檢疫及自主健康管理；個案自主健康管理期滿，因預計登船工作，於2月2日由雇主安排至醫院自費採檢，於今日確診，已掌握個案接觸者共2人，因有適當防護，列自主健康管理。

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案920為美國籍60多歲女性，今年1月15日來台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，迄今無症狀，居家檢疫期滿後，於1月30日至2月3日間在台洽公，因預計2月6日返回美國，2月3日至醫院自費採檢，今日確診，已掌握個案接觸者11人，包括工作接觸者9人及同行友人2人，均列居家隔離。

另外，今也新增死亡個案（案799，英國籍70多歲男性）有心血管疾病病史，去年12月18日來臺探親，12月26日發病、29日就醫、31日確診，個案於入院後因病況加劇，插管後轉至加護病房治療，住院期間因病況持續不佳，使用葉克膜治療，後續個案陸續出現器官衰竭、肺部出血、發燒及細菌合併黴菌感染等情形，雖使用抗生素治療，仍因病情惡化不幸於昨（3）日病逝。

指揮中心統計，截至目前國內累計161,613例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含156,448例排除），其中919例確診，分別為805例境外移入，75例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號，確診個案中9人死亡、839人解除隔離、71人住院隔離中。

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