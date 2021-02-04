英國爆變種病毒「又變種」　張上淳坦言：擔心影響疫苗效果

▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，近期更傳出不少變種病毒，其中較早傳出變種病毒的英國，又爆出變種病毒的變種病毒。指揮中心專家小組召集人張上淳今也證實此事，英國的確有變種病毒的變種病毒，而且也讓人擔心未來施打疫苗的免疫效力會不夠，的確值得注意。

英國等外紛紛報導英國出現變種病毒的變種，不僅傳播力更強，致死率也更高，甚至也有專家認為，病毒不斷變種，可能會導致疫苗效力不夠。

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對此，張上淳說，有找到原來英國變種病毒株又變異「E484K」，外媒有時會稱為「Kent」，這個變異的確讓人擔心會造成疫苗效用不夠，針對英國新出現的變種病毒株，的確也讓人擔心打疫苗後的免疫力不足夠，保護會有下降的狀況，也跟南非的變種有類似的情形，當然也有研究或分析有些廠牌疫苗打完，會被南非病病毒株受到影響 ，所以這確實值得注意的部分。

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