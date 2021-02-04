「放假校園很乾淨」專家質疑消毒延後開學必要性　陳時中回應了

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情未歇，教育部長潘文忠3日宣布全國中小學、公立幼兒園開學日延後4天。感染科醫師表示，延後開學真正的原因是「春節連假最後一天與開學日緊隔一天」，外包來不及消毒，但放假反而是校園最乾淨的時候。對此，陳時中表示，這是希望讓清潔人員在連假期間也能休息，「他們這一年也非常辛苦」。

教育部昨日宣布，高中以下學校、公立幼兒園（含專設幼兒園）第二學期延後4天，至2月22日開學，最後上課日延至7月2日，休業式併於最後上課日舉行；暑假自7月3日（六）開始。因應學期延後，大學指考也將延後辦理，原訂7月1日至3日延後至7月3日至5日辦理，考試範圍不變。

台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎今（4）日接受媒體訪問時表示，教育部將延後開學原因歸咎於「外包消毒來不及一天內作業完畢」，但這說法邏輯有問題，因為放假時應該是校園最乾淨的時候，反而是開學後師生進入校園，污染可能性才會提高，「為何要煞有其事在校園最乾淨時消毒呢？」

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對此，陳時中下午在記者會中回應，以指揮中心立場，絕對不反對任何群聚，加上連假時間與開學非常接近，如果準時開學，外包公司勢必得在年假期間加班消毒，但清潔人員這一年非常辛苦，體諒相關單位可以在年節休息，教育部才會再通盤考量後，做出延後開學決議。

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