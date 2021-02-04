快訊／案799死亡！部桃關鍵期滿「連五天本土+0」

記者洪巧藍／台北報導

國內1月12日公布部桃群聚疫情，至今累積19人確診，2月4日是疫情發展關鍵日，中央流行疫情指揮中心今（2/4）日公布國內連續5天沒有本土病例，但有1例死亡個案，為案799英國籍70多歲男性。

指揮中心指出，新增之死亡個案(案799，英國籍70多歲男性)有心血管疾病病史，去(2020)年12月18日來臺探親，12月26日發病、29日就醫、31日確診，個案於入院後因病況加劇，插管後轉至加護病房治療，住院期間因病況持續不佳，使用葉克膜治療，後續個案陸續出現器官衰竭、肺部出血、發燒及細菌合併黴菌感染等情形，雖使用抗生素治療，仍因病情惡化不幸於昨(3)日病逝。

部桃群聚相關個案累積19例，當中有1例死亡，為案863護理師的同住婆婆（案907），她們一家7口已經有6人染疫；另案889、890感染源仍不明，且889去另一家醫院門診看病之後，讓陪家人去看病的案908確診，疫情擴及第二家醫院，指揮中心正著手病毒基因序列佐證889、908兩案間關連性。

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桃昨起展開全院採檢「清零計畫」，針對全院人員2136人進行PCR檢驗，還有706人準備進型血清抗體，從3日起連3天分5梯次完成採檢。

指揮中心指出，國內目前累積919例確診，分別為805例境外移入，75例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、839人解除隔離、71人住院隔離中。

▲案799在12月31日確診，檢驗出他的病毒屬英國變種病毒。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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