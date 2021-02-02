37家旅館「住宿券」違規！煙波、承億文旅上榜　消保處抽查名單出爐

▲消保處查核全台觀光旅館記者會。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

消保處去年6月至11月查核全國（連江縣除外）100家觀光旅館（34家）、旅館（66家），共8項目，不合格計37家，其中，最嚴重的為履約保證沒落實15家，有「使用期限」或「不當限制」9家，申訴專線記載不完全28家，截至目前已有34家改正。

消保處諮議陳世元表示，國人愛買住宿券，尤其旅展都可見大排長龍，但是否符合規定？其實「未提供履約保證」、「定有使用期限」及「記載內容不完整」案件時有所聞，因此查核100家，由交通部觀光局及各縣市政府辦理初審，消保處辦理複審，並到現場實際了解，交叉比對業者陳報住宿券內容正確性，再選出景點眾多、遊客聚集最多的10縣市，各挑1家業者，共查核10家業者。

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▲消保處表示，此次查核最嚴重的是業者未落實履約保證。（圖／消保處提供）



陳世元提到，此次37家不合格，最嚴重的是消保法都規定的「預付型交易」必須提供履約保證，這是大到預售屋，小到補習班都要有的機制，發現有住宿券未落實，若消費者不注意，萬一業者經營不善等狀況，恐怕買的就變廢紙，因此特別重視履保，除看審查書面是否有記載外，也要業者提供證明文件，比如跟信託業者簽訂的契約書等。

陳世元指出，履約保證未落實15家，有業者住宿券完全未記載「履約保證」規定、「履約保證」期間不足一年，跟無法提出證明文件或未提供「履約保證」。其中，有業者券面上信託期間108年至109年，後端查發現106年就終止，完全沒履約保證狀態，券面跟實際上面寫的不一樣，甚至有業者「自創履約保證方式」。

▲▼消保處查到該業者信託早在106年已終止。（圖／消保處提供）



消保處強調，「禮券等同於現金」，禮券「不能訂定使用期限」，少數有訂定使用期限之外，還有住宿券不能單獨使用，甚至要購買其他商品券才能住宿。另外，消保處指出，申訴專線記載不完全的有28家，完全未記載申訴專線，僅記載政府機關電話，未記載業者申訴專線。

消保處強調，37家不合格，只剩3家未改正。觀光局表示，包括雲林縣觀月商務休閒旅館、花蓮縣承億文旅-花蓮山知道，跟煙波大飯店花蓮館，縣市政府都要求限期改善。消保處簡秘陳星宏說，若沒改正可處3萬以上至50萬以下行政罰鍰，罰到改正為止。

▲▼消保處強調，「禮券等同於現金」，禮券「不能訂定使用期限」。（圖／消保處提供）



至於消費者看到今天查核情況是否可退費？陳星宏表示，查核是行政上法規違反，跟民事上是兩種層面，民眾不能以今天查核的缺失主張說不要住，但不管什麼原因還是要退，現行規定仍可申請，只是業者會按照禮券上面額收最多3%手續費。另外，消保處指出，今年1月起各種「禮券」必須遵照「共同版定型化契約」，業者更必須在券面上註明資訊，讓大家知道能連結到金融機構，查詢該券履約保證狀況。

▲▼消保處查核「住宿券」。（圖／消保處提供）※點圖可放大

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▲▼消保處查核「住宿券」。（圖／消保處提供）※點圖可放大

▲▼消保處查核「住宿券」。（圖／消保處提供）※點圖可放大

▲▼消保處查核「住宿券」。（圖／消保處提供）※點圖可放大

▲▼消保處查核「住宿券」。（圖／消保處提供）※點圖可放大

▲▼消保處查核「住宿券」。（圖／消保處提供）※點圖可放大

▲▼消保處查核「住宿券」。（圖／消保處提供）※點圖可放大