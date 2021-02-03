卸招牌成家樂福超市！「頂好員工、顧客權益」一次看　明天啟用

▲頂好超市換裝成家樂福超市首度亮相。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

家樂福去年6月以9700萬歐元（約32億台幣）買下頂好超市，連同姐妹品牌Jason’s Market一同併購，今（3）日首批改裝店終於正式亮相，首度打造咖啡廳提供消費者更多休息、用餐選擇，店內也針對社區需求加強生鮮類商品，較原本超市多出近1成左右。針對頂好員工去留問題、顧客權益部分，家樂福總經理王俊超也掛出最新保證。

▲家樂福總經理王俊超。

家樂福今年1月1日起正式接手頂好、Jason’s Market，目前全台店數突破350間，不過日前曾傳出近4000名惠康員工擔憂權益受損，如年資歸0、薪資調降等。對此，家樂福總經理王俊超今日出席記者會時強調，「家族新成員的薪資、資歷不會變。」他指出頂好不少員工已有20年資歷，因此已經向政府說明維持原來資歷、薪水，「以最有利於所有員工的福利為基本，一切以公平為主。」目前自頂好轉到家樂福的員工仍在面試當中，但強調「薪資跟資歷不會變動。」

另，針對顧客權益部分，王俊超也說明，2月4日首批改裝店開幕後，凡拿著頂好禮券到家樂福也可以使用，未來全台家樂福分店同步受理頂好商品退貨，但頂好不受理家樂福商品，而會員點數累積部分，頂好自明日起也受理家樂福會員累積紅利點數，隨著系統陸續對接，家樂福禮券、錢包支付也可在頂好使用。

隨著農曆前年2間家樂福新超市搶先開幕後，未來每個月也將有36至40間頂好超市換裝，至於Jason’s Market何時換裝，家樂福總經理王俊超也表態將維持2年不換品牌，因未來也將以高端路線來經營其品牌，下一步才會討論對接、與百貨公司合作等相關作業。

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