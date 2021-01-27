防疫人員辛苦了！家樂福連7天送「720購物金」　8種對象免費領

▲家樂福送暖防疫人員。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠／台北報導

防疫人員辛苦了！繼摩斯送暖後，家樂福今（27）日也宣布送上購物金，1月29日起至2月4日只要是疾管中心、機場防疫、醫師及護理、救護、警消、居家檢疫對象和各地方衛生局處等防疫相關人員，凡於家樂福線上購物登記表單、上傳相關證件即可免費領720元購物金。

▲家樂福送暖防疫人員。（圖／業者提供）

為挺所有防疫英雄，家樂福祭出每人免費領720元購物金活動，凡是疾管中心、機場防疫、醫師、護理、救護、警消、居家檢疫對象、各地方衛生局處等防疫相關人員，只要至家樂福線上購物登入或註冊會員，並登記表單且上傳可識別身份之相關證件或文件，即可登記領取，購物金也將以線上折價券進行發放，居家檢疫者可上傳書面文件或憑簡訊認證身份。

業者表示720元購物金為線上購物折價券，分為120元面額1張（消費滿1000元可使用）、240元面額1張（消費滿2000 元可使用），以及360元面額1張（消費滿3000元可用），1月29日至2月4日限時7天開放登記，2月5日統一發放，使用期限至3月31日止。

另，摩斯漢堡即日起至2月7日推出「健康吃、挺醫護」專案，只要出示醫護相關證件，就可免費喝玉米濃湯，或是改換招牌點心「方塊薯餅」、「抹茶紅豆派」、「蒟蒻」、「薯條」等選擇，同步也提供早餐時段咖哩豬排堡或元氣牛肉蛋堡，搭冰或熱配紅茶，原價打76折，還有8折吃藜麥薑燒珍珠堡搭配冰或熱紅茶，套餐無需出示證件就能享用。

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