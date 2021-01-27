你家才後花園la！超市「一句話惹怒宜蘭人」購物袋　厭世語錄爆紅

▲宜蘭喜互惠超市推出「一句話惹怒宜蘭人」購物袋活動，引起廣大迴響。（圖／業者提供，下同）

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

宜蘭生鮮量販超市喜互惠近期以「一句話惹怒宜蘭人」為題推出8款購物袋，袋上印有超KUSO語錄，其中一句「你家才是後花園la！」成功引起在地鄉親共鳴，還在網路上引發迴響，業者也相當訝異，表示真的是意料之外。

喜互惠超市成立於民國81年，在地經營28年，全宜蘭縣共有18家門市。業者表示，每年年初都會推出送購物袋活動，過去曾以宜蘭地標為題，此次發現網路上曾有「一句話惹怒宜蘭人」討論，經內部決議後，決定今年以此為題推出購物袋，隨袋印上KUSO語錄，每星期推出2款、連推4星期，共計8款購物袋。

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這8款「宜蘭人才懂」的購物袋語錄中，包括「勁厚呷、勁水、勁緣投」、「雨下整夜，我明天早上還要上班」、「連假不出門，我只知道會塞車」等，其中還有一句「你家才是後花園la！」瞬間吸走宜蘭人目光，一推出後不只在引起在地鄉親共鳴，更在網路上掀起廣大回響，網友紛紛直呼文宣設計超有趣，「買起來」、「應該幫小編加薪」，超高討論度令業者始料未及，表示真的是意料之外的收益。

業者表示，此次購物袋活動已經接近尾聲，將在28日結束，但2月開始會在網路商店繼續推出消費滿千送購物袋活動，款式則採隨機贈送。