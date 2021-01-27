每種只有5700包！療癒「熊大3D立體口罩」在全家　4花色都欠收

▲全家推熊大3D立體口罩。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

熊大迷又要準備掏口袋了！全家推出全新「熊大3D立體口罩」，將呆萌熊大印在口罩上，療癒到不行，一共有4花色選擇，像是經底典咖色、神秘黑款等通通超欠收，明（28）日起限量開賣，提醒非全店販售；另，家樂福與萊潔聯名的法國迷彩口罩，也將在明日上午9時30分於全台量販門市登場，每人限購1盒、1包，喜歡的民眾也別放過。

▲超可愛的熊大大頭印在口罩上十分療癒。

繼寶可夢、KAKAO FRIENDS醫療口罩後，全家又有新選擇了，這次將可愛的熊大印在口罩上，一顆顆療癒的熊大頭模樣實在讓人秒融化，一共有4花色包括丹寧藍、淺咖、湖水綠及神秘黑色，並分為2尺寸M及L，明（28）起陸續到店開賣，每款限量只有5700包，隨機出貨、不可挑款，提醒熊大立體口罩非全店販售，消費者可至鄰近店鋪詢問。

▲萊潔X家樂福推聯名迷彩口罩。（圖／翻攝R&R 萊禮生醫臉書粉專）

另，「家樂福X萊潔」的法國迷彩口罩也確定開賣時間了，選用法國經典藍、紅、白配色結合迷彩手繪圖案，再搭配藍色的耳繩，吸睛又時尚，迷彩控絕對要收一波，明（28）日上午9時30分於家樂福全台量販店開賣，且有盒裝及單入款，每人限購1盒、1包，數量有限、售完為止，提醒實際數量依各店販售數量為主、購買規定亦同。

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