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頂好招牌卸了！全新「家樂福超市」2/4亮相　強打烘焙、輕食搶客

▲▼農曆年前2間頂好超市換招牌成家樂福超市。（圖／業者提供）

▲2間頂好超市農曆年前正式換招牌成家樂福超市。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

量販龍頭家樂福去年6月以9700萬歐元（約32億台幣）買下頂好超市，連同姐妹品牌Jason’s Market一同併購，近日業者也宣布首間改裝店確定將在2月4日正式開幕，且一次開2間分別插旗松山區及南港區，據悉，全新家樂福超市將主推熟食、烘焙、輕食等，且生鮮商品較以往也多近1成選擇。

▲▼農曆年前2間頂好超市換招牌成家樂福超市。（圖／業者提供）

▲首批家樂福新超市插旗松山區、南港區。

家樂福宣布農曆年前首2間頂好超市將正式換招牌成為「家樂福超市」，分別是「家樂福超市敦化北店」及「家樂福超市南港舊庄店」，預計2月4日正式開幕，3日也將公開首批改裝店的全新樣貌，據悉，新店型將強打熟食、烘焙、輕食等方向，生鮮部分相較原先的便利購超市也將多出近1成，提供更多消費選擇。

家樂福目前於全台總店數共132間，包括66間量販店、66間便利購超市，若再加上199家頂好及25間Jason’s Market，合計總店數突破350店。至於Jason’s Market何時換裝，家樂福總經理王俊超日前曾表示可能先維持2年不換品牌，主要是要創造另一款高端的家樂福品牌。

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