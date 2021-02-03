　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康回鍋吸走民眾黨藍營支持者？柯文哲：我覺得不會

記者陳家祥／台北報導

昔日「政治金童」、中廣董事長趙少康宣布重回國民黨，表態有意參選黨主席，掀起各界討論。外界也好奇，目前與藍營走得近的民眾黨，未來是否會因為趙少康回歸而面臨支持者流失。對此，黨主席柯文哲認為不會，強調民眾黨已經漸趨穩定。

民眾黨日前進行中央委員選舉，3日選在位於忠孝東路上的黨部進行改選後的首次會議。會後，柯文哲離去時被大批媒體包圍，追問趙少康回國民黨會對民眾黨有影響嗎？柯表示，「不曉得」。

接著進一步追問，民眾黨支持者是否會因為趙少康回流國民黨？柯文哲說，「我倒覺得不會」，民眾黨不是成立2天，成立這麼久，「英文叫settle down，都已經穩定了」。

民眾黨秘書長謝立功則說，這問題我們並不擔心，如同主席所講，民眾黨已經成立一年多，了解支持者希望黨做什麼，更重要的是了解全民關心什麼，不必關注這些假議題，「至於其他黨，我們會注意、會觀察，但其實我們也不知道他們在玩什麼，就靜觀其變」。

而對於「韓趙聯盟」有什麼想法？柯文哲說，坦白講這種通西就是觀察幾天再看看，「你現在問我也沒有idea」。

▲▼柯文哲時事受訪。（圖／記者陳家祥攝）

柯文哲認為趙少康回鍋國民黨不會吸走民眾黨的藍營支持者。（圖／記者陳家祥攝）

ET快訊
雞排妹忍不住哭了！網攻擊說謊騙人：到底做到哪裡才夠
防疫延後開學家長戰翻　教育部網站討論到掛掉了
2/20原訂補班課日「變寒假」　教育部長：不用再補課
記者提炒作沒證據　雞排妹「當場變臉發火」曝公關舉動
雞排妹當眾怒了　遭逼問證據爆氣：就算自殺還是沒人相信
快訊／翁立友挺提告　雞排妹強硬回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

江啟臣年後聘趙少康當中評委　游淑慧：給主席一個讚

自爆有人兜售疫苗　柯文哲推給中央：不會馬上reject掉

蘭萱「Single More」上線　一個人過年也要有儀式感

為「萊豬阿姨」向吳思瑤致歉　羅智強反問：罵我癡漢不道歉嗎？

「老朋友回家了」　江啟臣談趙少康入黨：改革正走在對的道路

趙少康回鍋吸走民眾黨藍營支持者？柯文哲：我覺得不會

桃機移民官堅守防疫第一線　徐國勇發春節加菜金慰勉

新春領現金防歹徒覬覦　內政部：可向警方申請護鈔

國防部：明年起試辦教召「1年1訓、1次14天」　預計2024年全面實施

工具機手工具公會拜會 盧秀燕力拼台中會展中心2023開幕

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南自撞車禍6無生命跡象　驚悚畫面曝光

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

台南6死車禍「奪命死因」出爐！　頸椎斷裂...出借車主：不知他無照

台南6死車禍！3對情侶出遊自撞　目擊者還原現場：有聽到呻吟聲

台南6死車禍！駕駛無照撞成廢鐵 律師曝：車主恐需連帶賠償家屬

江啟臣年後聘趙少康當中評委　游淑慧：給主席一個讚

自爆有人兜售疫苗　柯文哲推給中央：不會馬上reject掉

蘭萱「Single More」上線　一個人過年也要有儀式感

為「萊豬阿姨」向吳思瑤致歉　羅智強反問：罵我癡漢不道歉嗎？

「老朋友回家了」　江啟臣談趙少康入黨：改革正走在對的道路

趙少康回鍋吸走民眾黨藍營支持者？柯文哲：我覺得不會

桃機移民官堅守防疫第一線　徐國勇發春節加菜金慰勉

新春領現金防歹徒覬覦　內政部：可向警方申請護鈔

國防部：明年起試辦教召「1年1訓、1次14天」　預計2024年全面實施

工具機手工具公會拜會 盧秀燕力拼台中會展中心2023開幕

案913「Ct值36變30」可能近期才感染？張上淳親自解釋！

人人影視GG了！警方查盜版抓14人　陸網友怒喊：開放NetFlix、YT

愛錯了！她把鑰匙留給19歲男友　旅行回來...家中53萬財物被偷光

拜年必備！「新東陽肉乾禮盒」零失誤送禮　送心意也送好運氣

雞排妹忍不住哭了！網攻擊說謊騙人：我到底做到哪裡才夠

過年包多少給爸媽？　網曝「這數字」：吉利又不寒酸

怨教育部「臨時宣布」！開學延後4天家長無奈：防疫假不好請

疫情升溫加強防疫　雲林每週固定稽查八大類場所

李子柒YouTube狂吸1410萬訂閱　打破金氏世界紀錄

今年終結單身！全台5大必拜月老廟　求紅線、還能寫信給月老

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

政治熱門新聞

反擊！　綠點名拉下藍3戰將：罷免謝龍介成功率非常高

教召明年試辦1年1訓、1次14天　2024年全面實施

趙少康重返國民黨　黨籍審查正式通過回溯2月1日生效

黃創夏：韓拉趙「長平之戰」坑殺40萬大軍

蔡沐霖號召挺黃捷　鳳山青年投稿：罷免絕非報復工具

江啟臣聘趙少康當中評委　蔡正元：大器

「錯過這屆就不會再選」　趙少康：1年黨籍限制是為了擋郭台銘

因違反「國安法21條」罷捷　中選會：我國國安法僅10條

王婉諭抵制「罷免黃捷車隊」歧視　李來希提五問嗆：談婊論婊剛好

快訊／趙少康確定回歸國民黨　江啟臣年後發中評委聘書

國防部：教召8年未滿4次　編管延長至12年

趙少康選黨魁？黃暐瀚揭江啟臣難題

大學生返鄉了！拉下黃捷藍有3大難關　藍態度急降溫

民眾黨：「高房價＋低薪」無解　端賴品妤時尚照就在乎年輕人？

更多熱門

相關新聞

少康復出　藍營將在台灣「完結」

少康復出　藍營將在台灣「完結」

在韓國瑜的鼓勵下，趙少康宣佈重返國民黨競選主席。我斷言趙少康的復出，預告的是藍營勢力在台灣「完結」的「開始」。我這麼斷言的理由很簡單，不用多加解釋：

江啟臣聘趙少康當中評委　蔡正元：大器

江啟臣聘趙少康當中評委　蔡正元：大器

台灣疫苗取得世界倒數　民眾黨籲中央公開透明

台灣疫苗取得世界倒數　民眾黨籲中央公開透明

江啟臣聘趙少康為中評委：毫無私心團結所有支持力量

江啟臣聘趙少康為中評委：毫無私心團結所有支持力量

趙少康駁逼宮說：江啟臣親自送我牛年套幣

趙少康駁逼宮說：江啟臣親自送我牛年套幣

關鍵字：

民眾黨柯文哲國民黨趙少康

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

教育部：全國中小學延後至2月22日開學

網美老公「一腳踩在草莓苗」遭公審！本尊現身回應了

美女醫「試管懷孕早產」反被婆家尿布砸臉

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

台中35歲壯男脖子痛3天　醫驚：命剩28%

吳思賢開趴爆「友人用水車」警方：應是吸安非他命！

16歲閨蜜台南車禍雙亡　好友悲：還好最後有男友緊抱妳

狠嗆夜店公關：死去哪　吳兆絃經紀人還原過程

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

翁立友公司怒問「現在是想怎樣」　對質雞排妹經紀人對話曝光

雞排妹被帥醫師拍屁喊「蠻爽的」　網兩邊戰翻

小樂吳思賢染毒首發聲

更多

最夯影音

更多
雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙
雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面