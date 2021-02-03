趙少康回鍋吸走民眾黨藍營支持者？柯文哲：我覺得不會

記者陳家祥／台北報導

昔日「政治金童」、中廣董事長趙少康宣布重回國民黨，表態有意參選黨主席，掀起各界討論。外界也好奇，目前與藍營走得近的民眾黨，未來是否會因為趙少康回歸而面臨支持者流失。對此，黨主席柯文哲認為不會，強調民眾黨已經漸趨穩定。

民眾黨日前進行中央委員選舉，3日選在位於忠孝東路上的黨部進行改選後的首次會議。會後，柯文哲離去時被大批媒體包圍，追問趙少康回國民黨會對民眾黨有影響嗎？柯表示，「不曉得」。

接著進一步追問，民眾黨支持者是否會因為趙少康回流國民黨？柯文哲說，「我倒覺得不會」，民眾黨不是成立2天，成立這麼久，「英文叫settle down，都已經穩定了」。

民眾黨秘書長謝立功則說，這問題我們並不擔心，如同主席所講，民眾黨已經成立一年多，了解支持者希望黨做什麼，更重要的是了解全民關心什麼，不必關注這些假議題，「至於其他黨，我們會注意、會觀察，但其實我們也不知道他們在玩什麼，就靜觀其變」。

而對於「韓趙聯盟」有什麼想法？柯文哲說，坦白講這種通西就是觀察幾天再看看，「你現在問我也沒有idea」。

▲柯文哲認為趙少康回鍋國民黨不會吸走民眾黨的藍營支持者。（圖／記者陳家祥攝）