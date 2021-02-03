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工具機手工具公會拜會 盧秀燕力拼台中會展中心2023開幕

▲▼手工具、工具機公會拜會盧秀燕，關心台中國際會展中心施工進度。（圖／台中市政府提供）

▲手工具、工具機公會拜會盧秀燕。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕3日針對工具機、手工具社團，關心台中國際會展中心興建進度，她表示，台中國際會展中心主體工程最快2022年完工，2023年開幕。啟用前將協助公會找尋臨時展覽地點，提供相關補助，滿足產業展覽需求。

國際疫情嚴峻，今年的手工具會展取消，但仍看好明年可以辦展，而辦展場地就成為一大問題。台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣手工具工業同業公會，今天上午率團至台中市政府拜訪市長盧秀燕，關心台中國際會展中心興建進度，希望能及時在該處舉辦會展。

▲▼手工具、工具機公會拜會盧秀燕，關心台中國際會展中心施工進度。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕承諾，台中國際會展中心2023可完工啟用。（圖／台中市政府提供）

▲▼手工具、工具機公會拜會盧秀燕，關心台中國際會展中心施工進度。（圖／台中市政府提供）

市長盧秀燕表示，台灣工具機、手工具等機械業約2000多家，9成都在中部。產業技術發展蓬勃，在世界上佔有一席之地，感謝手工具、工具機對台中經濟發展的貢獻。去年因為疫情缺乏口罩，工具機協助架設近百條生產線，提供台灣充足的防疫物資，她要代表市民向工具機產業道謝。

工具機公會理事長許文憲表示，台中是工具機產業大本營，也是具代表性的智慧製造基地，為帶動工具機產業發展，舉辦工具機展覽相當重要，期盼市府儘快完成台中國際會展中心的興建。

手工具公會理事長黃信德則說，台灣手工具產業品質受到世界肯定，雖然因為疫情關係，今年取消辦理手工具會展，但預期明年有機會舉辦。他希望台中國際會展中心能儘快完工，吸引國際買主來台中，帶動地方交通、住宿、餐飲、觀光產業發展。

盧秀燕對此表示，台中國際會展中心東側展館由市府出資75億元興建，已於前年開工，截至今年1月23日，工程進度達21.13%，最快明年年底主體工程完工、後年開幕。台中國際會展中心啟用前，為滿足工具機等產業展覽需求，將請經發局協助公會尋找台中適合的臨時展覽地點，市府也將提供相關補助，盼攜手帶動台中產業發展。

今天拜會行程，秘書長黃崇典、副秘書長賴淑惠、經發局長張峯源、工策會副總幹事林銀榖，以及台中市議員李麗華均出席與會。

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