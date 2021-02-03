　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

16歲閨蜜「台南車禍」共赴黃泉　好友悲：還好最後有男友緊抱妳

記者陳俊宏／綜合報導

台南市安南區台江大道發生重大車禍，造成車上3對年輕男女情侶、1犬全身亡。其中16歲的黃姓少女和羅姓少女是同班同學，兩人因身世相近，因此成為閨蜜，未料相約出遊卻共赴黃泉。羅女的好姐妹發文哀悼說，「真的好想好想妳」、「最後一刻還好有男友還緊緊抱著妳」、「希望妳到另一個世界可以更開心。」羅女的雙胞胎姐姐則難過表示，「妳怎麼能說走就走...下輩子讓妳當姐姐，我愛妳。」

▼羅女的好姐妹發文哀悼。（圖／翻攝當事人IG）

▲▼16歲女高中生離家9天亡！閨蜜崩潰「說好一起轉班」　IG悲發5限時。（圖／翻攝自當事人IG）

據了解，王男（22歲）和魏姓女友（20歲）、廖男（20歲）和黃姓女友（16歲）、楊男和羅姓女友（16歲）相約出遊，由無照的王男開車，一行人從台中出發，先到桃園，之後又南下墾丁，回程1日深夜11時54分許，行經台江大道二段，疑車速過快，車輛失控撞進對向工廠大門口，車體扭曲變形，車上6人當場無生命跡象，送醫均宣告不治，連寵物狗也喪命。

檢察官指出，經相驗，死者死因大都是頸椎斷裂與氣血胸。楊男姑丈受訪時認為，是道路設計不良才釀禍，表示打算申請國賠。

據檢警調查，車主21歲裴姓男子和王男是朋友，裴1月在台中買二手車，因要回台東，將車輛借給對方使用。而王男對裴男表示，車輛用於上班代步。借車的裴男已被檢方傳喚調查。

羅女姐姐得知噩耗在Instagram發文，「妳怎麼能說走就走...下輩子讓妳當姐姐，我愛妳。」姐姐接受記者訪問表示，她和妹妹是出生僅差2分鐘的雙胞胎，或許是這樣兩人感情相當好，一起打打鬧鬧，她也都知道妹妹的男友。

▲王姓男子涉嫌無照駕駛向他人借得之自小客車載5名友人出遊，卻在台南發生自撞車禍，造成車上6人無生命跡象，送醫不治身亡。（圖／記者林悅攝，下同）

▲▼整輛車幾乎成了廢鐵。（圖／記者林悅攝）

▲▼台南安南區台江大道嚴重車禍，3男3女自撞工廠皆無生命跡象。（圖／記者林悅攝）

而羅女的好友也在Instagram的限時動態哀悼，「今天妳的離開真的讓我嚇到了，這三個月在學校的時候，我們不管去哪裡都是兩個一起，真的好想好想妳，感覺妳就在我旁邊而已。突然一場車禍讓妳們變成這樣，最後一刻還好有男友還緊緊抱著妳，還有說好的我們四個要一起轉班…」

羅女閨蜜難過地說，「真的太突然太突然，連最後一面妳的生日局，我也沒去…現在真的後悔也來不及了。我早上聽到這個消息真的很崩潰，瞬間少個人陪著我，妳的離開真的讓我打擊很大。希望妳到另一個世界可以更開心，不要有任何的煩惱，也希望妳可以好好地投胎。我愛妳，如果可以，也讓我感受一下妳還在我身邊。」

羅女、黃女和楊男都是慈明高中學生，校方表示，3人都是單親家庭，羅女和黃女是餐飲科建教班學生，羅因為個性問題及和家人相處不佳，有服用精神方面藥物，情緒起伏很大，今年1月29日辦中輟；黃女監護權在母親，但母親入監服刑，一直都是由家扶中心扶養長大，去年12月24日辦中輟；楊男是烘焙科學生，監護權在父親，加入地方陣頭，生活很不正常，也有服用精神方面藥物，去年12月14日辦休學。

《自由時報》報導，黃女認識羅女後，將對方當成仿效對象，因覺得羅女很美又自由，兩人從此成為形影不離、無話不談的好閨蜜，一路相伴，未料這次出遊竟共赴黃泉。

▼羅女和姐姐是雙胞胎，兩人感情相當好。（圖／羅女姐姐提供）

▲▼台南車禍，羅姓女生姊姊提供照片。（圖／羅姓女生姊姊提供）

▼羅女父親。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼台南市安南區台江大道車禍6死，死者羅女父親、雙胞胎姊姊受訪。（圖／記者吳奕靖翻攝）

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
直擊韋禮安「當街喇舌」長髮正妹！　信義區撫摸環抱一整晚
新北地下豆腐工廠！蒼蠅爬滿成品「流入市場」　業者現身回應了
台南自撞6死！18歲男頸椎全斷　親哥懊悔IG連發2文自認「失
快訊／貝佐斯辭亞馬遜CEO！　網路服務系統執行長傑西接任

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／保母「滾水剝皮」1歲女嬰胸腹燙傷　母崩潰遭譏「被妳女兒打敗」

台南6死車禍16歲少女「最後一程」首見生父　閉眼永別

16歲閨蜜「台南車禍」共赴黃泉　好友悲：還好最後有男友緊抱妳

台南3情侶自撞魂斷！2女為愛和家裡鬧翻　吵到離家休學

球星偷拍驚傳「百人大雜燴」　田徑、羽球巨星在內！微信套餐流出

台南6死車禍「3對情侶不被祝福」　愛女離家9天亡！父慟反對談戀愛

「貴婦版蕭薔」舊愛詐騙銀行OL　「現金丟置物櫃」拐取2000萬

台南自撞6死！18歲男頸椎全斷　親哥懊悔IG連發2文自認「失敗」

16歲女高中生離家9天亡！閨蜜崩潰「說好一起轉班」　IG悲發5限時

「我年紀還小...」13歲國中女生只給初吻　男大生竟奪走初夜

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南自撞車禍6無生命跡象　驚悚畫面曝光

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

台南6死車禍「奪命死因」出爐！　頸椎斷裂...出借車主：不知他無照

台南6死車禍！3對情侶出遊自撞　目擊者還原現場：有聽到呻吟聲

台南6死車禍！駕駛無照撞成廢鐵 律師曝：車主恐需連帶賠償家屬

獨／保母「滾水剝皮」1歲女嬰胸腹燙傷　母崩潰遭譏「被妳女兒打敗」

台南6死車禍16歲少女「最後一程」首見生父　閉眼永別

16歲閨蜜「台南車禍」共赴黃泉　好友悲：還好最後有男友緊抱妳

台南3情侶自撞魂斷！2女為愛和家裡鬧翻　吵到離家休學

球星偷拍驚傳「百人大雜燴」　田徑、羽球巨星在內！微信套餐流出

台南6死車禍「3對情侶不被祝福」　愛女離家9天亡！父慟反對談戀愛

「貴婦版蕭薔」舊愛詐騙銀行OL　「現金丟置物櫃」拐取2000萬

台南自撞6死！18歲男頸椎全斷　親哥懊悔IG連發2文自認「失敗」

16歲女高中生離家9天亡！閨蜜崩潰「說好一起轉班」　IG悲發5限時

「我年紀還小...」13歲國中女生只給初吻　男大生竟奪走初夜

美副防長提名人：與台灣緊密合作　確保自我防衛

公審櫃姐引網怒　百貨圈翻盤起底奧客！「翻翻哥」大鬧店家事跡曝

獨／保母「滾水剝皮」1歲女嬰胸腹燙傷　母崩潰遭譏「被妳女兒打敗」

大同大學爆遷校「新地址曝光」　4萬坪北市蛋黃區未來走向揭密

小樂家中驚見「水車」！9年前賭場黑歷史遭翻　黑人說重話警告

一家四口罕同框！ 5歲女兒抽高「直逼180cm藍正龍腰部」悄現蹤華山

美國務院正式認定：緬甸發生軍事政變　將暫停援助

小樂旁觀友人爽吸抽！　驗尿兩次自清「絕對沒碰毒」

友吞吐他在旁！吳思賢突熄燈「機警探窗外」卻不敵濃煙 經紀人回應了

58公尺高雲梯車跳傘「直墜黃泉」！　運動員悼勇消變人生最後一跳

炎亞綸虧唐綺陽「應該封嘴」不要再吃了　國師開金口唱歌..「以為愛黛兒在台上」

社會熱門新聞

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

南檢完成自撞車禍6人死亡案相驗

姑丈擬提國賠：道路設計不良

男大生撞法拉利慘死！科技總座嗆：撞山壁提國賠嗎？

馬3借無照男肇事6死　車主民事賠償躲不掉

台南自撞6死！18歲男頸椎全斷　親哥IG連發2文

台江大道車禍6死！同事揪出遊「爸媽全不知」

台南車禍釀6死！地方大老吐真心話

台南6死！3高中生「2中輟、1休學」…校方曝坎坷經歷

13歲少女只給初吻　男大生竟奪走初夜

台中6打9尋仇狂射11槍　慘遭反擊

台南車禍最後畫面曝　6人慘死

更多熱門

相關新聞

台南自撞6死！2女為愛和父母鬧翻離家休學

台南自撞6死！2女為愛和父母鬧翻離家休學

台南市安南區台江大道1日深夜傳出6死重大車禍事故，王男涉嫌無照駕駛小客車，疑似車輛失控自撞，年紀介於16至22歲間的3對情侶全喪命，其中2名女性死者的家長都反對他們的戀情，16歲羅女還為此吵到離家。

3對情侶未獲祝福車禍亡　父曝原因

3對情侶未獲祝福車禍亡　父曝原因

石木欽案》高級司法黃牛不如他！

石木欽案》高級司法黃牛不如他！

台南市台江大道實勘橋梁銜接路面無落差

台南市台江大道實勘橋梁銜接路面無落差

姑丈擬提國賠：道路設計不良

姑丈擬提國賠：道路設計不良

關鍵字：

台中台南

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

翁立友公司怒問「現在是想怎樣」　對質雞排妹經紀人對話曝光

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

雞排妹被帥醫師拍屁喊「蠻爽的」　網兩邊戰翻

狠嗆夜店公關：死去哪　吳兆絃經紀人還原過程

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

南檢完成自撞車禍6人死亡案相驗

姑丈擬提國賠：道路設計不良

丈夫性功能障礙無子！婆婆提議由堂哥代行房播種

台南市台江大道實勘橋梁銜接路面無落差

學長開會大喊「奶頭露出來」　女大生痛哭

男大生撞法拉利慘死！科技總座嗆：撞山壁提國賠嗎？

台中35歲壯男脖子痛3天　醫驚：命剩28%

更多

最夯影音

更多
雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙
雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面