16歲閨蜜「台南車禍」共赴黃泉　好友悲：還好最後有男友緊抱妳

記者陳俊宏／綜合報導

台南市安南區台江大道發生重大車禍，造成車上3對年輕男女情侶、1犬全身亡。其中16歲的黃姓少女和羅姓少女是同班同學，兩人因身世相近，因此成為閨蜜，未料相約出遊卻共赴黃泉。羅女的好姐妹發文哀悼說，「真的好想好想妳」、「最後一刻還好有男友還緊緊抱著妳」、「希望妳到另一個世界可以更開心。」羅女的雙胞胎姐姐則難過表示，「妳怎麼能說走就走...下輩子讓妳當姐姐，我愛妳。」

▼羅女的好姐妹發文哀悼。（圖／翻攝當事人IG）

據了解，王男（22歲）和魏姓女友（20歲）、廖男（20歲）和黃姓女友（16歲）、楊男和羅姓女友（16歲）相約出遊，由無照的王男開車，一行人從台中出發，先到桃園，之後又南下墾丁，回程1日深夜11時54分許，行經台江大道二段，疑車速過快，車輛失控撞進對向工廠大門口，車體扭曲變形，車上6人當場無生命跡象，送醫均宣告不治，連寵物狗也喪命。

檢察官指出，經相驗，死者死因大都是頸椎斷裂與氣血胸。楊男姑丈受訪時認為，是道路設計不良才釀禍，表示打算申請國賠。

據檢警調查，車主21歲裴姓男子和王男是朋友，裴1月在台中買二手車，因要回台東，將車輛借給對方使用。而王男對裴男表示，車輛用於上班代步。借車的裴男已被檢方傳喚調查。

羅女姐姐得知噩耗在Instagram發文，「妳怎麼能說走就走...下輩子讓妳當姐姐，我愛妳。」姐姐接受記者訪問表示，她和妹妹是出生僅差2分鐘的雙胞胎，或許是這樣兩人感情相當好，一起打打鬧鬧，她也都知道妹妹的男友。

▲▼整輛車幾乎成了廢鐵。（圖／記者林悅攝）

而羅女的好友也在Instagram的限時動態哀悼，「今天妳的離開真的讓我嚇到了，這三個月在學校的時候，我們不管去哪裡都是兩個一起，真的好想好想妳，感覺妳就在我旁邊而已。突然一場車禍讓妳們變成這樣，最後一刻還好有男友還緊緊抱著妳，還有說好的我們四個要一起轉班…」

羅女閨蜜難過地說，「真的太突然太突然，連最後一面妳的生日局，我也沒去…現在真的後悔也來不及了。我早上聽到這個消息真的很崩潰，瞬間少個人陪著我，妳的離開真的讓我打擊很大。希望妳到另一個世界可以更開心，不要有任何的煩惱，也希望妳可以好好地投胎。我愛妳，如果可以，也讓我感受一下妳還在我身邊。」

羅女、黃女和楊男都是慈明高中學生，校方表示，3人都是單親家庭，羅女和黃女是餐飲科建教班學生，羅因為個性問題及和家人相處不佳，有服用精神方面藥物，情緒起伏很大，今年1月29日辦中輟；黃女監護權在母親，但母親入監服刑，一直都是由家扶中心扶養長大，去年12月24日辦中輟；楊男是烘焙科學生，監護權在父親，加入地方陣頭，生活很不正常，也有服用精神方面藥物，去年12月14日辦休學。

《自由時報》報導，黃女認識羅女後，將對方當成仿效對象，因覺得羅女很美又自由，兩人從此成為形影不離、無話不談的好閨蜜，一路相伴，未料這次出遊竟共赴黃泉。

▼羅女和姐姐是雙胞胎，兩人感情相當好。（圖／羅女姐姐提供）

▼羅女父親。（圖／記者吳奕靖翻攝）