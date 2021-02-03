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社會 社會焦點 保障人權

台中1死6傷械鬥「中部老牌博奕集團」被點名　還有4人在逃

▲▼ 台中鬥毆槍擊案。（圖／民眾提供）

▲事發現場十分凌亂。（圖／民眾提供）

記者黃翊婷／綜合報導

台中市大雅區1日發生23人械鬥糾紛，造成1死6傷；警方目前已逮捕19人，仍有4人在逃。外界傳聞糾紛的起因與賭債有關，但並未獲得警方證實，如今又傳出中部某老牌博奕集團也牽涉其中，還有附近居民透露，事發工廠疑似是違建的私人招待所。

根據《聯合新聞網》報導，其中一名涉案人與某知名老牌博奕集團成員有關係，該集團的活動地點主要集中在中部，過去多次被檢警查獲，但近期又浮上檯面，是否真的與1日的械鬥案有關，仍有待檢警進一步追查；還有當地居民透露，曾目睹跑車、傳播妹出入事發工廠，出入人士相當複雜，疑似是一間違建的私人招待所。

不過，對於外界傳聞起因是賭債糾紛一事，警方並未證實。據了解，警方是在1日晚間6時許接獲報案，稱有糾紛，到場時只見鐵皮健身房的鐵門關閉，外圍環境也無打鬥痕跡，再次詢問報案人，對方稱「那可能就沒有了」；此時，警方見有一名民眾倒在路邊，向其了解後知悉鬥毆發生在健身房內，於是衝進鐵皮屋，赫見裡頭有數十人、遍地血跡。

▲▼台中大雅15人亂鬥案，嫌犯押送。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲警方逮回19名涉案人。（圖／記者游瓊華翻攝）

警方第一時間一共帶回15人，並將傷者送醫，後續又在附近農田、房屋、車輛搜查，再帶回4人，但仍有4人在逃，現階段已經掌握車牌身分，會持續追緝到案。

而全案也已報由台中地檢署指揮偵辦，後續將持續追查，並依聚眾鬥毆及傷害致死罪將嫌疑人移送偵辦，詳細的衝突原因仍有待釐清。

▼ 警方查扣證物球棒、木棍、鐵棒、摺疊刀1把及瓦斯空氣槍2把。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

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