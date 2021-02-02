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社會 社會焦點 保障人權

姪子出遊台江大道遇死劫！姑丈擬提國賠…狂批：道路設計不良

記者吳奕靖、洪靖宜、陳羿妏／台南報導

台南市安南區台江大道、工明二路口昨（1日）深夜11時許發生6死、1犬身亡的車禍慘劇，3對情侶共6人，年紀分別介於16至22歲之間，其中3人還是高中生，放假相約出遊，卻因自撞喪命，而家屬聞訊後相當震驚，表示不知孩子們私下相約出門。對此，檢察官會同法醫今（2日）前往殯儀館進行相驗，死者家屬也陪同到場，另外，死者18歲楊男的姑丈稍早受訪時，認為是道路設計不良才釀禍，表示打算申請國賠。

▲▼台南6死車禍，殯儀館。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲家屬今赴殯儀館。（圖／記者吳奕靖翻攝）

回顧事發經過，22歲駕駛王男向友人借車，無照搭載21歲乘客廖男、18歲乘客楊男、16歲乘客羅女、16歲乘客黃女、20歲乘客魏女，以及一隻寵物犬，3對情侶相約出遊，1日行駛於台江大道，因車速過快，車輛行經橋面凸起處時，當場失控彈跳，甩尾撞進一旁工廠，6人1犬經搶救後均不幸身亡。

▲▼台南安南區台江大道嚴重車禍，3男3女自撞工廠皆無生命跡象。（圖／記者林悅攝）

▲整台車失控甩尾撞上一旁工廠警衛室。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，6名死者平時生活於台中，因工作而結識，彼此為同事關係，私下相約駕車南下出遊，不料，家屬均不知孩子外出，聽聞死訊，情緒相當激動，今（2日）緊急南下赴殯儀館處理後事；稍早家屬們陸續抵達殯儀館，等待檢察官、法醫進行相驗，而他們面對媒體提問，不發一語快步離去，其中王姓駕駛的母親整個人相當虛弱，癱軟到需要他人在旁攙扶。

▲▼台南6死車禍，殯儀館。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲王男母親需要他人攙扶才能行走。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外，死者楊男姑丈提到，他上午有回到事故現場查看，「發現車子若是開到時速100公里，就會飛起來，過橋後便因而重心不穩」，雖然他不曉得王姓駕駛當時車速多快，但認為他年紀小、不熟路況，當時可能是方向盤沒抓穩就煞車，車體才會亂偏，並強調應該是道路設計不良，才會釀成整起事故，打算要申請國賠。不過，根據規定，台江大道該路段限速50公里，因此後續詳細情形，仍有待釐清。

▼死者楊男姑丈打算聲請國賠。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲▼台南6死車禍，死者姑丈提國賠。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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