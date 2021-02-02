年菜預購怕踩雷？北市消保官提醒　收到瑕疵品要這樣做





▲北市消保官提醒，消費者訂購年菜，應選擇資訊清楚的賣家，並且收到物品後儘速檢查內容物，有瑕疵最好拍照存證。（示意圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

農曆春節即將到來，台北市消保官2日提醒，往年年菜爭議主要為商品不如預期及退貨問題，消費者訂購年菜時，應選擇資訊清楚又有口碑的商家或賣家，仔細考量菜色內容，如重量、規格、數量、內容物、保存期限、保存溫度、熱食方法等，且春節為宅配高峰期，建議預留較寬裕的宅配到貨時間，以免影響圍爐計畫。

台北市消保官2日提到，因網路或型錄購物無法直接看到產品實體，消費者僅能參考業者提供的廣告圖片或宣傳文字作為選購依據，因此衛生福利部訂定「以通訊交易方式訂定之食品或餐飲服務定型化契約應記載及不得記載事項」，以維護消費者權益。

北市消保官說，依據《消費者保護法》第2條第1項規定，「通訊交易」指企業經營者以廣播、電視、電話、傳真、型錄、報紙、雜誌、網際網路、傳單或其他類似之方法，消費者於未能檢視商品或服務下而與企業經營者所訂立之契約。因此以通訊交易方式販售食品或餐飲服務之業者，應依法完整揭露相關資訊。

北市消保官提醒，春節前宅配物流業務量大，應預留充分的到貨時間，收到年菜後，應儘速檢查包裝是否完整、內容物是否短少或腐壞的情形，若有瑕疵最好拍照或錄影存證，並立刻向業者反映，且應依年菜包裝上所標示的方式保存、解凍及加熱，以確保食品安全衛生及料理風味。

北市消保官補充，近期接獲民眾詢問已在餐廳預訂席位並繳付訂金，因疫情升溫欲改為外帶或退回訂金，目前衛生福利部就訂席服務僅訂有契約範本，尚無法律強制力，所以相關訂席爭議僅能以協商處理，建議訂位時應詳細審閱業者訂位規則，並先行確認發生狀況時之處理方式，例如是否可增減人數或調整日期、訂金是否可退或保留等，也呼籲業者參考範本第8條從寬處理消費爭議。

台北市法務局也指出，若消費者有任何涉及本案之消費疑義，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812詢問，法務局將會提供消費諮詢及協助申訴，以維護消費者權益。

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