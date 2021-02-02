讓毛小孩放心吃！北市稽查96件寵物食品　合格廠商名單出爐





▲動保處每年定期稽查市售寵物食品，寵物食品應有標示共有8項重點。（圖／北市動保處提供，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市政府動保處2日表示，為持續替寵物食品安全把關，近日稽查96件市售寵物食品並委託檢驗，針對黄麴毒素、三聚氰胺、致病性大腸桿菌、沙門氏桿菌及重金屬類（鉛、鎘、汞、砷）等病原微生物與有害健康物質檢測共379項，結果縣市標示不符或未依法申報共23件，但已要求業者限期改正，並同步公布合格寵物食品及廠商名單。

北市動保處表示，每年動保處除檢測病原微生物與有害健康物質外，更抽檢寵物食品標示及申報情形，2020年依動物保護法稽查96件，含乾飼料58件，罐頭29件、奶製品4件及零嘴5件，其中標示不符或未依法申報比率為23%（23件），合格比率較2019年提升1％，合格市售寵物食品及廠商名單可至動保處官網「公告事項」查詢。

北市動保處表示，不合格項目皆已要求業者限期改正，無論公司行號或個人販售寵物食品，如有標示不完整及未依法申報，將可依《動物保護法》第29條與第31條規定通知限期改善，屆期不改善者，標示部份可處新台幣3至15萬元罰鍰，未依法申報則可處新臺幣3千至1萬5000元罰鍰。

北市動保處提醒，國內製造、加工或輸入之寵物食品均須依法向行政院農業委員會申報，寵物食品或用品並不是動物用藥品，依法不得宣稱療效，如有廣告宣稱療效情形將違反「動物用藥品管理法」，可處新台幣20至100萬元罰鍰，業者於產品上市廣告前應慎選標示用語，務必核對農委會公布「寵物食品用字參考表」。

最後，動保處建議，飼主為家中毛寶貝選購商譽良好、完整包裝及標示寵物食品，避免買到來路不明的黑心食品，飼主也可以自行初步檢查寵物食品品質，如發現外包裝破損、瓶身鼓脹或出現異物時，應避免購買或再繼續讓毛寶貝食用，在購買寵物食品前，可至農委會「寵物食品申報網」查詢產品相關資訊，能更瞭解自家寶貝吃進哪些食材，維護毛寶貝健康及保障自身權益。

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