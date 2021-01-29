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超過千人受害！世紀星滑冰積欠千萬課程　北市發出消費警訊

▲世紀星滑冰世界。（圖／翻攝自Facebook／世紀星滑冰世界-台北大直館）

▲世紀星滑冰世界。（圖／翻攝自Facebook／世紀星滑冰世界-台北大直館）

政治中心／台北報導

台北大直ATT百貨經營的「世紀星」滑冰世界，因租約糾紛無預警於2020年11月6日歇業，影響超過1千名消費者。台北市府法務局29日對業者發布消費警訊，並指出由於近日業者公告無資金退款，提醒消費者除可向業者請求轉至同業溜冰場使用或登記退費外，也可評估是否聲請核發支付命令或起訴求償；若是使用信用卡的消費者，則可向發卡銀行申請爭議款，以保障權益。

法務局表示，世紀星國際滑冰有限公司（世紀星公司）於大直ATT百貨經營世紀星滑冰世界，不過去年11月6日起因租約糾紛無預警歇業後，近日公告因無資金退款，後續將辦理公司解散，僅就資產分配償還消費債務。

公司歇業後，消保官於同年11月9日及12月4日二度要求業者到局說明。業者透露，受影響消費者人數約1000餘人，未使用課程價值超過1000萬元，消保官當場要求業者應明確公告新場館規劃及完整退款時程。

但是，世紀星滑冰世界業者21日發布公告，指稱因資金耗盡無法繼續營運，僅提供退費登記，並視取回設備及求償金額來分配償還消費債務，而轉場使用內容也沒有詳細說明。法務局對此深表遺憾。

法務局進一步說明，消費者除依業者公告內容，登記轉場、退費外，也可評估是否聲請核發支付命令或起訴求償，相關流程可進一步詢問各地方法院訴訟輔導科。消費者當時使用信用卡消費，則可向信用卡發卡銀行申請爭議款，請求退還未使用票券或課程剩餘殘值，法務局也已函請收單銀行依規定積極協助辦理。

法務局提醒消費者，爭議款有申請期限，且申請過程中金融機構可能要求提供相關資料，資料詳備度將影響申請結果。如有任何涉及本案的消費疑義，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812或1028詢問。

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