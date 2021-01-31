吳清基頒發獎學金　以具體行動提攜台南子弟

▲吳林盡教育基金會2021年清寒獎助學金頒獎典禮，在國民黨台南市新營區實踐堂舉辦，吳清基董事長恭喜103名獲獎學生。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導



吳林盡教育基金會2021年清寒獎助學金頒獎典禮31日上午10時，在國民黨台南市新營區實踐堂舉辦，吳清基董事長恭喜103名獲獎學生，他表示基金會19年來能無後顧之憂幫助逾1300位台南清寒子弟，都要感謝社會善心人士熱心協助。

今年特別邀請事業有成且捐助獎學金的台南子弟王清汗董事長蒞臨演講，分享白手起家創業成功之心路歷程，鼓勵受獎學生不畏貧困、力爭上游。

2001年台南縣長選舉後，由吳清基捐出選舉補助金加上民眾捐款共1千萬元，以母親名字成立的「財團法人吳林盡教育基金會」。其中有二大意義。一、感謝母親多年來的教養之恩，讓他能有機會為社會奉獻；二、1千萬元基金是取之於社會的補助金及捐款，因此應用於培育更多的國家未來主人翁。19年來已頒發給逾千名台南鄉親清寒子弟，相信不少清寒學生獲此獎學金也多能感受捐款人之用心，而更努力上進向學。

教育部前部長吳清基認為，教育是人類的希望工程，也是一個人向上社會流動的脫貧力量，教育對個人、對社會都是非常重要，個人能安居樂業，社會能健全繁榮，完全是教育的力量。因此，他希望眾人手攜手，一起來重建教育環境，共同來打造培育有競爭力的下一代，不分貧富貴賤都享有平等教育的權利，鼓勵清寒學子勤奮向學，以確保學業優秀的貧寒學子不會因經濟問題放棄學業。因此，他也特別感謝這些年來背後默默付出提供獎學金的善心人士，未來除了繼續提供獎學金鼓勵奮發向上的臺南學子外，也允諾繼續爭取更多資源，嘉惠更多的台南清寒學生。

在本次頒獎典禮中除了有前立法院長王金平、前總統府資政黃正雄、前台南縣副議長陳宗興等蒞臨參加外，出生台南市王清汗董事長特別捐贈獎學金，並專程回鄉與會演講，分享白手起家創業成功之心路歷程，鼓勵臺南鄉親子弟。

王清汗董事長，台南市七股區龍山人，早年國中畢業後，即隻身到台北當學徒，憑其聰穎資質及認真學習態度，能吃苦耐勞，乃成為熟練技師，創設數家金屬機械製造公司。目前擔任煌傑金屬控股(開曼)股份有限公司董事長，在大陸亦有投資設廠。該公司擁具鎂鋰合金專利，獲步全球、技術領先，所出產全世界最輕平板電腦，鎂鋰合金超輕薄外殼，為美國高科技電腦資訊蘋果等大廠所青睞投資生產，是一位白手起家，青年創業成功典範，深受肯定。

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