年領1.6萬美元！教育部公告留學獎學金甄試簡章　250名額明年申辦

▲教育部大門。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部鼓勵優秀青年赴國外（不含大陸地區及香港、澳門）知名大學攻讀博碩士學位，設置留學獎學金，110年留學獎學金提供205個名額，包括190個一般生名額及15個特殊生名額，一般生每名每年核發1萬6,000美元；特殊生每名每年核發3萬美元。報名期間自110年1月11日上午8時30分起至110年2月8日中午12時止。

教育部表示，110年留學獎學金申請人須於報名截止日前取得國外大學校院博(碩)士入學許可或已在國外博(碩)士班就讀。一般生除「藝術學群」、「建築、規劃與設計學群」及選送赴新南向國家申請人得選擇攻讀碩士或博士課程外，其餘學群均須攻讀博士課程；特殊生則不限學群可選擇攻讀碩士或博士課程。報名資格、甄試日程及其他規定，請詳參閱甄試簡章及日程表。

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教育部說明，本獎學金甄試採書面審查，擇優錄取，近3年錄取率一般生一般學群約29%，一般生選送赴特定國家約40%，特殊生約67%，歡迎優秀青年學子踴躍申請。

教育部強調，為宣導各項留學獎補助資訊以鼓勵青年學子勇於出國留學追夢，教育部設有「Taiwan GPS 海外人才經驗分享及國際連結計畫」官方網站及臉書粉絲專頁，歷來已邀請多位學人分享留學準備、國外留學及工作經歷，歡迎有意出國留學攻讀博碩士學位之優秀青年，關注官方網站並追蹤粉絲專業的最新訊息。



