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中華醫大新南向產學專班　外籍生頒獎學金鼓勵

▲中華醫大新南向國際產學合作專班學生，開心秀考取的證書與師長合影，師生一起搓湯圓體驗華人節慶及湯圓美味。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大新南向國際產學合作專班學生，開心秀考取的證書與師長合影，師生一起搓湯圓體驗華人節慶及湯圓美味。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學新南向國際產學合作專班之越南及印尼等國學生，力爭上游有25人通過教育部華語文能力測驗，取得聽、讀能力流利等級證書，此外，有9人通過2020年勞動部技術證照考試，取得丙級烘焙食品技術士證書，校方特地頒發獎學金，為這群飄洋過海來逐夢的學子鼓勵。

獎學金頒發儀式22日舉行，曾信超校長除了對獲獎學生表達祝賀，並勉勵全體外籍學生大學四年，除了要努力學習專業知能和課業，以求能順利取得畢業證書外，也要把握機會參與相關語文和技能檢定考試，擁有華語文檢定證書和專業技術證照，未來無論要留在台灣就業或回母國工作，將會是業界炙手可熱的優秀專業人才。

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34位受獎學生帶著證書開心出席領獎學金，並請師長、同學拍照，希望把好消息傳回給遠方的家人分享喜悅。而追隨冬至的腳步，校方在頒獎後也特地為這群遠離家鄉的學生舉辦湯圓暖心窩活動，由曾信超校長等師長帶領學生一起搓湯圓、煮湯圓、品湯圓，感受華人冬至節慶的湯圓美味。

▲中華醫大新南向國際產學合作專班學生，開心秀考取的證書與師長合影，師生一起搓湯圓體驗華人節慶及湯圓美味。（圖／記者林悅翻攝，下同）

中華醫大國際處處長卓達雄表示，配合政府新南向政策華醫開辦新南向國際學生產學合作專班，主要招收越南及印尼等國的外籍學生，目前就讀餐旅管理系、食品營養系、化妝品應用管理系和數位資訊管理系。這些學生入學時華語能力幾乎是「鴨子聽雷」（完全不懂）的程度，入學後透過學校安排的華語課程、課後輔導班以及同學們從旁協助與學生自我練習，這次參加華語檢核及技能證照考試，就有25人通過華語聽讀流利等級認證、9人獲通過丙級技術士證照，表現優秀，因此頒發獎學金鼓勵，希望未來有更多人通過證照檢定。

▲中華醫大新南向國際產學合作專班學生，開心秀考取的證書與師長合影，師生一起搓湯圓體驗華人節慶及湯圓美味。（圖／記者林悅翻攝，下同）

來自印尼就讀食營系的阿蜜婼茼同學表示，當初要參加全中文出題的烘焙食品技術考試時，覺得難度很高、是不可能的任務，在系上老師不斷鼓勵並利用課後增強術科考試技能之下，通過丙級烘焙食品技術士證照考，感到開心不已；來自越南的陳氏錦芽等就讀妝管系的學生，勤奮學習中文，如今取得華語文能力流利等級的檢定，利用華語文與台灣同學師長溝通無礙，人際關係增進，為畢業後留在台灣就業信心大增。

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