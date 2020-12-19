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社會 社會焦點 保障人權

「服務利他」做平民英雄　社團座談凝聚正向力量預防犯罪

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▲▼中華民國服務利他促進會，前法務部保護司長羅榮乾。（圖／利他促進會提供）

▲中華民國服務利他促進會舉辦論壇，前法務部保護司長羅榮乾與會。（圖／利他促進會提供）

記者劉昌松／台北報導

中華民國服務利他促進會19日在台北舉辦論壇，前法務部保護司長羅榮乾、前教育部長吳清基等多方學者專家與會，提倡人與人之間彼此關懷、相互扶持及熱心公益服務的理念，希望從教育扎根，實現善的種子，有利預防犯罪，讓人人都可以成為平民英雄。

利他促進會是法務部保護司前司長羅榮乾在2015年，與嘉義市九華山地藏庵董事長黃俊森共同倡辦，主旨在招募各個領域人士改變社會現象，包含環境永續、弱勢族群、文化傳承等議題，促進會舉辦「服務利他獎」到今年是第6屆，由成員訂定行善計畫交由評委選出社會組、大專組、高中組的前3名，予以資金完成計畫。

有感於社會犯罪案件有升高趨勢，服務利他促進會在台北舉辦三場以「服務利他」為主軸的學術交流，希望藉由服務利他觀念的推廣，進一步落實在生活中，以達到善的循環、祥和社會、環境永續之境界。黃俊森點出今年3大重點，分別為「利他年輕化」、「利他智慧化」、「利他行動化」。羅榮乾說，這次論壇能展現在大家眼前，內心充滿感激及興奮，服務利他是最能充分體現社會議題。

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