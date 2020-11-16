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生生不息愛仍在！ 廖志坤基金會頒發獎學金　嘉惠85名清寒學子

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▲財團法人廖志坤文教基金會每年頒發獎助學金，2020年計有85人受惠，共頒發66.1萬元的獎助學金。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲財團法人廖志坤文教基金會每年頒發獎助學金，2020年計有85人受惠，共頒發66.1萬元的獎助學金。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

財團法人廖志坤文教基金會每年頒發獎助學金，幫助頭份市、三灣及南庄鄉清寒學子，2020年共計有85人受惠，共頒發66.1萬元的獎助學金。兼任基金會董事長的縣長徐耀昌在頒獎典禮中勉勵獲獎學生努力向學，未來有能力也能回饋社會，讓向上向善的力量生生不息。

廖志坤24年前為聯合報中港溪駐地記者，不幸在採訪途中發生車禍過世，身後骨灰也安放在南庄鄉獅頭山，廖母張秋子化悲慟為大愛，捐出250萬元成立廖志坤文教基金會，利用孳息獎助愛子服務過的3鄉鎮優秀清寒學生，其中國中生每人5千元，高中職、大專院校及研究所學生每人1萬元。

基金會執行長、廖志坤的舅舅周恆和指出，250萬元的孳息隨著低利率時代早已不足支應，基金會卻能持續助學24年，要感謝許多企業及善心人士的愛心贊助，讓基金會能持續助學，愛不停歇。

▲財團法人廖志坤文教基金會每年頒發獎助學金，2020年計有85人受惠，共頒發66.1萬元的獎助學金。（圖／記者黃孟珍翻攝）

基金會今年共發給23名大學生、26名高中職生每人各1萬元、33名國中生各5千元，另外由於獎助辦法嚴格規定得獎者須符合低收入戶、操行甲及成績70分以上，有部分學子受限無法申領，為普及照顧弱勢學子，首度仿家扶模式提供2名高中及1名國中生1年資助，每月2千元。

縣長徐耀昌表示，廖志坤基金會24年來已發出上千萬元獎助學金，幫助家境清寒學子專心完成學業，希望受獎助的學子能夠懷著感恩的心在課業上繼續加油，將來在職場上有成就，也能成為捐助人幫助需要幫助的人。

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