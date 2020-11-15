立志當警察成為別人的光　他：無法決定出生，但能決定人生

圖／慈濟基金會提供、文／林佳予

「我們不能決定出生，但我們能決定自己的人生。」2020年慈濟新芽獎學金頒獎典禮11月15日在鳳林靜思堂舉辦，上台分享的李同學連續獲獎7年，今年他以分享者身分出席，用自己的故事勉勵其他新芽學子。李同學形容所有幫助他的人都是出現在生命裡的光，如今他如願考上警察特考，希望未來能成為別人生命中的光。

2020年慈濟新芽獎學金頒獎典禮全台共舉辦29場，預計有8千位學子獲獎，在花蓮縣共1千多位學子獲獎，11月15日在鳳林靜思堂場次有1百多位學子領獎，典禮上李同學與母親、陪伴的志工上台分享自己的生命歷程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2020年慈濟新芽獎學金頒獎典禮鳳林場在11月15日舉行，共1百多位學子領獎。

李同學從小與外婆同住，母親在外工作，李同學從小就羨慕同學的爸爸媽媽可以出席學校運動會，但外婆的教導讓李同學認真讀書。只是，出身單親家庭的他國中時曾因被同學嘲笑，當時一度萌生起「為什麼我要這麼努力」的念頭，想要放棄自己。

外婆的一句話：「我相信我養大的孩子」，讓李同學找回上進心。李同學保持成績優異，2012年慈濟走進他們家後，李同學從高一到大學共7年連續獲得新芽獎學金「學習領域獎」。李同學讀大學時積極投入社團工作，舉凡活動總召，甚至因為很了解花東學子從大自然生活到城市的不適應，以及返鄉一票難求，李同學擔任花東社團幹部，陪伴與協助其他學子。

李同學從小喜歡助人，成為警察是他的志願。李同學表示，很感恩生命中的貴人，如果沒有他們，我可能會走偏，今天我可能不會站在這裡、考上警察。

李同學口中的「生命中的光」，除了家人包含外婆、阿姨、姨丈、媽媽，學校師長，還有慈濟志工。李同學說：「慈濟志工陪伴媽媽的時間可能比我多。」

原來，李媽媽在李同學國中時回到花蓮與其同住，但在李同學高三時，李媽媽罹患癌症第三期。原本李媽媽求生意志不高，經過慈濟志工陪伴、鼓勵，李媽媽也想著：「我還有一個女兒。」因此積極做治療，如今身體狀況穩定，11月13日陪李同學上台。

李同學分享自己在外地求學時，雖然媽媽為了不讓他擔心隱瞞自己的身體狀況，但每當知道媽媽哪天又身體不適掛急診，經常獨自落淚。媽媽與陪伴的志工聽了都很心疼。

李同學跟台下學子分享：「我們不能決定出生，但我們能決定自己的人生。」抱持著回饋社會的心，李同學經常投入偏鄉孩童教育營隊、淨灘活動等等，過程中感受到「付出成為一種獲得」，付出反而得到更多。

李同學認為當警察能為社會做更多，因此志願當一名警察，雖然去年因差了些微分數落榜，但他不氣餒，畢業後先工作半年，之後由姨丈支柱補習費到補習班苦讀，目前剛通過警察特考。

李同學表示，很感恩那些出現在生命裡的光，希望自己未來也能成為別人生命中的那道光。

▲2020年慈濟新芽獎學金頒獎典禮鳳林場在11月15日舉行，共1百多位學子領獎。