高市檢舉達人年削546萬！最強月收3萬6　環保局開罰亂丟垃圾3958萬

▲民眾亂丟垃圾被檢舉達人拍下。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

亂丟垃圾、吐檳榔汁、亂丟菸蒂，這些看似不起眼的小動作，一不小心可能就會被檢舉達人蒐證檢舉！高雄市環保局統計，2020年環境髒亂共開出2萬7418件罰單，裁處金額多達3958萬元，其中有68%罰單來自檢舉達人，2020年最賺的檢舉達人平均月收就多了3.6萬元。

高雄市環保局指出，2020年因環境髒亂共開出2萬7418件罰單，共計3958萬1400元，其中有68%的罰單由檢局達人貢獻，市府共發放546萬元檢舉獎勵金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄環保局環境稽查科長陳偉德表示，所有裁罰案件中，以亂丟菸蒂為大宗，計有1萬4077件，開出1906萬罰單，再來就是亂丟垃圾，共有5050件，開罰744萬元，第三名則是亂吐檳榔汁，共開出2575件罰單，罰單金額共計450萬元 。

▲停紅燈亂吐檳榔汁。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄環保局首創檢舉會員制，目前約有7000人，2020年最賺檢舉達人就進帳了43萬元，等於是月入3.6萬元，第二名則是36萬元，光靠檢舉月收也可進帳3萬元。

環保局分析，檢舉達人幾乎都是騎著機車，穿梭在高雄街道的熱點，比如說便利商店、飲料店、等停紅綠燈的路口，至於收到被檢舉人的陳情案件，多會在三民區或鳳山區。

不過環保局發現，2019年因環境髒亂告發案件有3萬3000件，檢舉達人共賺進700多萬元，不過去年卻減少至2萬7418件，檢舉達人共領546萬元獎勵金，為何會大幅減少？環保局分析，應是2019年的檢舉大戶未持續從事檢舉達人工作，轉戰美食外送。