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「檢舉狂魔」蘇大媽要Bye了！檢方收濫訴火大撤罰金…恐被關5個月

▲台南「蘇大媽」犯妨害公務等6罪，台南地院判刑8月。（圖／資料照／記者黃孟珍翻攝）

▲台南「檢舉狂魔」蘇大媽。（圖／資料照／記者黃孟珍翻攝）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南「檢舉狂魔」蘇大媽去年底遭拒絕掛號，因此大鬧復健診所，違反《醫療法》被捕後判刑5月，得易科罰金15.1萬元；在蘇大媽向檢方求情後，好不容易才獲得同意分期繳清罰金，但蘇大媽仍不學乖，事後持續檢舉濫訴，檢方因此搬出《刑法》第41條撤銷易科罰金執行，目前全案正由台南地院審理中，倘若確定撤銷，蘇大媽則無法易科罰金換取自由身，恐得入監服刑5個月。

蘇大媽在台南地方相當知名，過去就因屢屢檢舉而登上媒體版面，還遭宮廟罕見列為「不受歡迎人物」拒絕她到訪。儘管如此，蘇大媽仍依然故我，堅持以一己之力舌戰群眾，去年底蘇大媽前往台南某復健診所看診，但卻因故遭櫃台人員拒絕掛號，蘇大媽當場以一貫手法拿起手機拍攝、並語言挑釁、謾罵醫師及其他看診病患，因此違反《醫療法》「妨害醫事人員執行醫療業務罪」遭到檢方起訴，並判刑5月，得易科罰金15.1萬元。

事後蘇大媽態度放軟，頻頻向檢方哭窮，好不容易終於換得檢方網開一面，同意她分3期付清罰金，但同時檢方也和她約法三章，要求不得再濫訴、擾亂公署。不料蘇大媽再獲得同意分期繳納罰金後又露出本性，檢方屢屢收到她惡意提告、不堪其擾，最終決定依《刑法》第41條，「本刑5年以下之罪，而受6月以下徒刑或拘役之宣告者，得易科罰金。但易科罰金，難收矯正之效或難以維持法秩序者，不在此限」，撤銷易科罰金；目前蘇大媽已經提出聲明異議，全案正由台南地院審理中，倘若確定撤銷，則蘇大媽恐失去自由身，得入監服刑5個月。

▼蘇大媽持續濫訴惹怒檢方，因此依法撤銷易科罰金，目前全案正由台南地院審理中。（資料照／翻攝台南爆料公社）

▲▼ 蘇大媽遭執行 。（圖／翻攝台南爆料公社）

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